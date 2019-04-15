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مصرع أطفال وإلغاء 6 آلاف رحلة طيران بسبب 17 إعصاراً مدمراً بأمريكا

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مصرع أطفال وإلغاء 6 آلاف رحلة طيران بسبب 17 إعصاراً مدمراً بأمريكا

مصرع أطفال وإلغاء 6 آلاف رحلة طيران بسبب 17 إعصاراً مدمراً بأمريكا
http://almnatiq.net/?p=717193
المناطق_وكالات

اجتاحت أعاصير مدمرة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد مما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال، وتهدد الأعاصير بهطول أمطار غزيرة على مناطق متعددة من نيويورك وحتى أتلانتا.

وتفصيلاً، قال بوب أورافيك خبير الأرصاد في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن أكثر من 100 مليون شخص من وسط الولايات الأمريكية وحتى الساحل الشرقي تلقوا تحذيرات من عواصف رعدية شديدة وموجة أعاصير أخرى، حسب العربية.

وذكر موقع فلايت أوير لمتابعة حركة النقل الجوي أن نحو ستة آلاف رحلة في الولايات المتحدة ألغيت أو أرجئت، مشيرًا إلى أن معظم المصاعب موجودة في مدن دالاس وتشارلوت وشيكاغو.

وقال أورافيك إنه جرى الإبلاغ عن هبوب 17 إعصارًا في الجنوب من ولاية تكساس وحتى ألاباما.

وقالت متحدثة باسم قائد شرطة منطقة أنجلينا في تكساس إن شقيقين صغيرين (3 و 8 أعوام) لقيا حتفهما عندما سقطت شجرة على سيارة كانا بداخلها في منطقة بولوك.

ولفت نائب قائد شرطة منطقة أواتشيتا بولاية لويزيانا إلى أن صبيا يبلغ من العمر 13 عاماً غرق عندما سقط في قناة صرف صحي غمرتها مياه السيول قرب منطقة مونرو.

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