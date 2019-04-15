الرئيس الأندونيسي يستقبل الجبير.. ويزور المسجد النبوي

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زار فخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم، المسجد النبوي بالمدينة المنورة للصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيّه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي, وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، وعدد من المسؤولين.

في سياق آخر، استقبل الرئيس في مقر إقامته بالرياض مساء أمس ، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد.