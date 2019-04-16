“هواوي” تنافس “آبل” بحاسب متطور

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http://almnatiq.net/?p=717212
المناطق - وكالات

استعرضت شركة “Huawei” نموذجها الجديد من حواسب “MateBook E” اللوحية، الذي سيصبح من أقوى منافسي حواسب “iPad Pro” في الأسواق بحسب روسيا اليوم.

وجاء الجهاز الجديد بشاشة بمقاس 12 بوصة، ودقة عرض عالية (2160/1440) بيكسل، ومعالج “Qualcomm Snapdragon 850” المتطور، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وبطارية تكفيه ليعمل 11 ساعة متواصلة.ويمكن تحويل هذا الجهاز إلى حاسب شخصي محمول في لحظات، بفضل لوحة المفاتيح المنفصلة التي زود بها.

كما زود هذا الجهاز بمكبرات صوت “SmartPA” عالية الأداء، تمنح المستخدم أصواتا مميزة أثناء مشاهدة الأفلام والاستماع للموسيقى، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

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