صندوق النقد العربي: الاقتصاد السعودي مرشح للنمو 2.6 % العام الجاري

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توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.6 في المائة العام الجاري، و2.7 في المائة عام 2020.

وكان الاقتصاد السعودي قد نما بنسبة 2.2 في المائة العام الماضي 2018، مقابل انكماش بنسبة 0.7 في المائة في 2017.

وحسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي لشهر نيسان (أبريل)، الصادر أمس، فإنه من المتوقع أن يتراجع معدل نمو القطاع النفطي على ضوء الخفض المقرر لكميات الإنتاج في ظل اتفاق الدول المنتجة الرئيسة للنفط داخل وخارج “أوبك”.

وبناء عليه، فمن المتوقع انخفاض إنتاج المملكة من النفط خلال النصف الأول من عام 2019 وفق اتفاق “أوبك +”.

وعلى صعيد القطاع غير النفطي، فمن المتوقع أن تجد أنشطة القطاع دعما من واقع استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والاستثمارية والمشاريع المرتبطة بخطط التنويع الاقتصادي، وهو ما سيدعمه التحسن المتوقع في مستوى الإيرادات الكلية التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا بنسبة 9 في المائة خلال عام 2019، ونسبة 3 في المائة خلال عام 2020، بحسب “الاقتصادية”.