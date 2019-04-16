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مدينة أمريكية للبيع بـ 8 ملايين دولار

مدينة أمريكية للبيع بـ 8 ملايين دولار
http://almnatiq.net/?p=717215
المناطق - وكالات

طرحت امرأة أمريكية تدعى، نانسي كيدو، مدينة صغيرة تملكها في صحراء نيفادا للبيع، مقابل ثمانية ملايين دولار فقط.
وأوضحت كيدو أن هذه المدينة الصغير التي تبلغ مساحتها 113 كيلومترا مربعا، كانت عبارة عن مطار مهجور، اشترته هي وزوجها من الحكومة عام 1965، وأرادا إحياءه من جديد، لأنهما كانا طيارين ومولعين بالطائرات، لكنهما تخليا عن الفكرة فيما بعد.بحسب “روسيا اليوم”
وبعد مدة، حفر الزوجان آبار مياه في الأرض التي اشترياها، وبدآ ببناء المرافق وبعض المتاجر وتعبيد الطرق، لتتحول أرضهما تدريجيا إلى مدينة صغيرة أطلقا عليها “Cal-Nev-Ari”، وهو اسم مختصر يجمع أول حروف أسماء ولايات كولورادو ونيفادا وأريزونا.
واليوم وبعد أن أصبحت هذه المدينة مسكنا للكثيرين، ومنطقة سياحية تضم المطاعم والفنادق والمحلات التجارية، قررت مالكتها أن تبيعها، كونها باتت عاجزة عن إدارة شؤونها بعد وفاة زوجها.

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