الذهب ينزل لأدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوع

المناطق - وكالات

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم، إذ عززت بيانات صينية قوية الأسهم وقلصت المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1288.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل عند 1286.44 دولار. ونزلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1291.60 دولار للأوقية. يعاني الذهب، الذي عادة ما ينظر إليه كأداة تحوط في حالات الضبابية الاقتصادية والسياسية، مع الين الياباني عند الاقبال على المخاطرة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1% عند 14.93 دولار للأوقية. وزاد السعر الفوري للبلاتين 0.3% إلى 888.65 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.1% إلى 1369.85 دولار للأوقية.