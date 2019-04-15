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“العدل”: 2225 عملية تحقق إلكتروني من الصك العقاري خلال 20 يومًا

http://almnatiq.net/?p=717229
المناطق - الرياض

كشفت وزارة العدل أن عدد عمليات التحقق الإلكتروني من الصكوك العقارية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بلغت 2225 عملية خلال 20 يوماً.
وأطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من الصك العقاري إلكترونياً في منتصف شهر رجب، لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مطلع العام الجاري.
ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة عبر أربعة خطوات من خلال الدخول إلى بوابة وزارة العدل , حيث تهدف الخدمة المتاحة للجميع، إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، بالإضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.
وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، والتي تقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية منها، خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.
ودشنت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أنه يمكن للمستفيد نقل ملكية عقاره بالصك الإلكتروني بوقت لا يتجاوز 60 دقيقة وبدون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.

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