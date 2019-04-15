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“الخدمة المدنية”: السماح للجهات الحكومية بنقل الموظف دون موافقته

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“الخدمة المدنية”: السماح للجهات الحكومية بنقل الموظف دون موافقته

“الخدمة المدنية”: السماح للجهات الحكومية بنقل الموظف دون موافقته
http://almnatiq.net/?p=717235
المناطق - الرياض

أجازت وزارة الخدمة المدنية لكل الجهات الحكومية إمكانية نقل الموظف خارج المقر الذي يعمل فيه لمصلحة العمل، وأكدت الوزارة أنه لا يشترط موافقة الموظف في حالة الحاجة إلى نقله لأي مكان خارج المدينة أو مقر عمله الأصلي، حيث يتم النقل لمصلحة العمل.

يأتي ذلك في إطار المرونة التي أعطتها وزارة الخدمة المدنية لمختلف الجهات الحكومية بما يكفل سير العمل بالشكل المطلوب، وبما يتفق مع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مختلف القطاعات الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن من الصعوبات التي واجهت القطاعات الحكومية عدم إمكانية تحريك الموظفين بين فروع الوزارات باعتبار أن ملاك الوظيفة حق مكتسب للموظف، ومن المتوقع أن يسهم هذا الأمر في الارتقاء بإنتاجية الموظفين حفاظا على مواقعهم، كما سيساعد الجهات الحكومية في سد النقص الذي يحصل في بعض الفروع.

وأشارت إلى 3 إيجابيات متوقعة، تتمثل في زيادة إنتاجية الموظفين، وسد النقص في بعض الفروع، والمرونة وسير العمل بالشكل المطلوب.

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