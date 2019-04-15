500 عائلة تتعرف على “وثيقة الاستخدام الأمثل للأجهزة الذكية

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http://almnatiq.net/?p=717249
الدمام - منال الدوسري

أنهت جمعية وئام للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية أمس الأول (السبت) ثاني محطات حملتها التوعوية “عقول خارج التغطية” بمجمع العثيم في مدينة الدمام، والتي تعرف الوالدين على أهمية الاستخدام الأمثل للأجهزة الذكية لدى الأطفال، وتشرفت وئام بتدشين الحملة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري لجمعية وئام.

وتشمل الحملة عدداً من الأركان التوعوية المتنوعة، حيث يمر الزائر على المستشار الأسري الذي يقدم عدداً من الحلول للوالدين للتعامل مع إدمان الأطفال على الأجهزة الذكية، وذلك من خلال الكتيب التعريفي ووثيقة الاستخدام الأمثل للأجهزة الذكية التي تضبط علاقة الطفل بالجهاز الذكي وفق مجموعة من الإرشادات والتوجيهات، كما تتضمن الحملة ركناً لاستديو الطفل لتشجيع الأطفال على تقديم المحتوى المناسب عبر الشبكة، وركناً للتوعية الطبية التفاعلية بالشراكة مع جمعية الرحمة الطبية الخيرية، ومجموعةً من الألعاب الترفيهية التي تشجع الوالدين على مشاركة أبنائهم لحظات المرح.

وتواصل الحملة تقديم فعالياتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما ستواصل الحملة تقديم خدماتها عبر منصة إلكترونية ستطلق قريباً لتقديم العون للوالدين في التعامل مع الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى التواجد الميداني في عدد من المجمعات التجارية والدوائر الحكومية.

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