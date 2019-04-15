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أمانة الاحساء .. 988 ألفاً لمشروعي ( رفع المُخلّفات الانشائية ) في سلوى والبطحاء

أمانة الاحساء .. 988 ألفاً لمشروعي ( رفع المُخلّفات الانشائية ) في سلوى والبطحاء
http://almnatiq.net/?p=717250
المناطق - الأحساء

ابان أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم انه وضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مناطق ومدن المملكة ، وقّعت الامانة عقدين في الاشغال العامة لتنفيذ مشروعي ” رفع المُخلّفات الانشائية ” بمدينتي سلوى والبطحاء وتوابعها من قرى وهجر، مبيناً ان الخطوات جارية في الفترة الراهنة لتسليم المواقع للمقاول لتنفيذ المشروعين وفق الآليات والأنظمة والإجراءات الخاضعة لها عقود الاشغال العامة ، فيماتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروعين 988900 ( تسعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة ) ريال .
واعرب الملحم عن جزيل شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة – يحفظها الله – للدعم والاهتمام اللامحدود بمختلف القطاعات ومنها القطاع البلدي، مقدماً شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لمتابعته وتوجيهاته لتطوير وتنمية الخدمات البلدية لأمانة الاحساء ، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات الوزارة تحقيقاً لرؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020، بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة 2030.
الجدير ذكره ان أمانة الاحساء تعمل حالياً على تنفيذ مشروع لانشاء محطة متكاملة لفرز وتدوير المخلّفات الإنشائية بالشراكة مع القطاع الخاص ” مشروع استثماري لمدة 15 سنة ” لتشغيل هذه المحطة على مساحة 100 ألف متر مربع ، ويهدف المشروع الى فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية الناتجة من المباني تحت الإنشاء ومشاريع البنية التحتية ومشاريع الطرق للإسهام في التقليل من حجم تلك المخلفات والتي أصبحت تشكل خطراً على البيئة وتُحدث تشويهاً بصرياً ، مع العمل على إعادة استخدامها للبنية التحتية،وتعد أمانة الاحساء من أوائل الامانات في المملكة التي تقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم .

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