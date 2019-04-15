محافظ الخرج يدشن معرض الكتاب ويدشن تطبيق تحدي القراءة

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‏‫افتتح محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي معرض فعاليات اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2019م والذي أقيم في المكتبة العامة وذلك بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي و الدكتور حمدان الحارثي رئيس اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الادبي بالرياض وحضور عدد من المسؤولين.

وأقيم خلاله حفل خطابي تخللها انشودة ترحيبية وتكريم لابناء شهداء الواجب بعدها دشن المحافظ ” تطبيق تحدي القراءة ” وهو عباره عن قراءة خمسين كتاب حسب مراحل مشروع ” تحدي القراءه ” ولا ينتقل للمرحلة الاخرى الا بعد اتمام العشر كتب الاولى مع تلخيصها حتى يصل بالمراحل لقراءة خمسين كتاب مع اضافة كتب يختار المشارك منها ما يشاء مع تحديد المدارس للطلاب والطالبات ويتم تزويد المدارس بالاسماء ليتم تحكيمها ويمكن مشاركة الجميع من الذكور والاناث على المستوى المحلي .

ويشارك في المعرض عدد من الجهات الحكوميه والاهليه وهي : اندية الحي بتعليم الخرج ( بنين – بنات – اللجنة الثقافية – جامعة الملك سعود ( نادي القراءة ) – مكتب وفاء بتعليم الخرج – هيئة السياحة والاثار بالخرج – المكتبة العامة بالدلم – المكتبة العامة بالخرج – لجنة التنمية الاجتماعية بالهياثم – لجنة التنمية الاجتماعية باليمامة – صالون ساره الثقافي – فريق إقرأ التطوعي – ركن رياض الاطفال (مشاركة من الروضة التاسعه)

من جانبها أوضحت مشرفة البحث ومصادر المعلومات بتعليم الخرج نجلاء بخيت العتيبي ان الهدف من المعرض تعزيز جانب القراءة وبناء مجتمع محب للقراءة والإطلاع، وغرس هذه المهارة في عقول الناشئة من مصادر الثقافة والمعرفة.

ولفتت إنتباه الأسرة إلى أهمية الإطلاع والقراءة، والعناية بالكتب كمصدر موثوق من مصادر المعرفة واشارت أن المعرض يستهدف طلاب وطالبات المدارس