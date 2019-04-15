احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل فريق سخاء التطوعي ويستلم تقرير مبادرة “خير لأهلنا”
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يرعى ملتقى “مديري الدفاع المدني الثاني بالمناطق”
أبرز المواد
 مناورات أميركية فرنسية بريطانية لإزالة ألغام في الخليج
أبرز المواد
 2094 طالباً وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية في كلية ومعهد المسجد النبوي
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة و العلماء وجمعا من المواطنين
أبرز المواد
 والدة الزميل الاعلامي الغامدي في ذمة الله
مجتمع المناطق
 محافظ الخرج يدشن معرض الكتاب ويدشن تطبيق تحدي القراءة
منطقة الرياض
 أمانة الاحساء .. 988 ألفاً لمشروعي ( رفع المُخلّفات الانشائية ) في سلوى والبطحاء
المنطقة الشرقية
 500 عائلة تتعرف على “وثيقة الاستخدام الأمثل للأجهزة الذكية
المنطقة الشرقية
 ورشة عمل مستقبل التجارة الإلكترونية في المملكة واعِدٌ ومُبَشِّر بغرفة الاحساء
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: دراسة متكاملة لتحويل مدن حاضرة الدمام صديقة لذوي الاعاقة
المنطقة الشرقية
 صرف مشروع الكفالة الشهرية للأسر المسجلة بجمعية البر بالعارضة
منطقة جازان
أمير القصيم يستقبل فريق سخاء التطوعي ويستلم تقرير مبادرة “خير لأهلنا”

أمير القصيم يستقبل فريق سخاء التطوعي ويستلم تقرير مبادرة “خير لأهلنا”

أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يرعى ملتقى “مديري الدفاع المدني الثاني بالمناطق”

أمير منطقة تبوك يرعى ملتقى “مديري الدفاع المدني الثاني بالمناطق”

أبرز المواد
مناورات أميركية فرنسية بريطانية لإزالة ألغام في الخليج

مناورات أميركية فرنسية بريطانية لإزالة ألغام في الخليج

أبرز المواد
2094 طالباً وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية في كلية ومعهد المسجد النبوي

2094 طالباً وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية في كلية ومعهد المسجد النبوي

أبرز المواد

محافظ الخرج يدشن معرض الكتاب ويدشن تطبيق تحدي القراءة

محافظ الخرج يدشن معرض الكتاب ويدشن تطبيق تحدي القراءة
http://almnatiq.net/?p=717255
المناطق -الخرج

‏‫افتتح محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي معرض فعاليات اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2019م والذي أقيم في المكتبة العامة وذلك بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي و الدكتور حمدان الحارثي رئيس اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الادبي بالرياض وحضور عدد من المسؤولين.

وأقيم خلاله حفل خطابي تخللها انشودة ترحيبية وتكريم لابناء شهداء الواجب بعدها دشن المحافظ ” تطبيق تحدي القراءة ” وهو عباره عن قراءة خمسين كتاب حسب مراحل مشروع ” تحدي القراءه ” ولا ينتقل للمرحلة الاخرى الا بعد اتمام العشر كتب الاولى مع تلخيصها حتى يصل بالمراحل لقراءة خمسين كتاب مع اضافة كتب يختار المشارك منها ما يشاء مع تحديد المدارس للطلاب والطالبات ويتم تزويد المدارس بالاسماء ليتم تحكيمها ويمكن مشاركة الجميع من الذكور والاناث على المستوى المحلي .

ويشارك في المعرض عدد من الجهات الحكوميه والاهليه وهي : اندية الحي بتعليم الخرج ( بنين – بنات – اللجنة الثقافية – جامعة الملك سعود ( نادي القراءة ) – مكتب وفاء بتعليم الخرج – هيئة السياحة والاثار بالخرج – المكتبة العامة بالدلم – المكتبة العامة بالخرج – لجنة التنمية الاجتماعية بالهياثم – لجنة التنمية الاجتماعية باليمامة – صالون ساره الثقافي – فريق إقرأ التطوعي – ركن رياض الاطفال (مشاركة من الروضة التاسعه)

من جانبها أوضحت مشرفة البحث ومصادر المعلومات بتعليم الخرج نجلاء بخيت العتيبي ان الهدف من المعرض تعزيز جانب القراءة وبناء مجتمع محب للقراءة والإطلاع، وغرس هذه المهارة في عقول الناشئة من مصادر الثقافة والمعرفة.
ولفتت إنتباه الأسرة إلى أهمية الإطلاع والقراءة، والعناية بالكتب كمصدر موثوق من مصادر المعرفة واشارت أن المعرض يستهدف طلاب وطالبات المدارس

روابط ذات صلة

الدكتور الحارثي: واجبنا في اللجنة الثقافية بالخرج توعية المجتمع وخدمة الحراك الثقافي

الدكتور الحارثي: واجبنا في اللجنة الثقافية بالخرج توعية المجتمع وخدمة الحراك الثقافي
شاهد..حفرة خطيره تهدد الأطفال داخل اسكان الحرس بالرياض

شاهد..حفرة خطيره تهدد الأطفال داخل اسكان الحرس بالرياض
بدء أعمال ملتقى سينما بيلد في الرياض

بدء أعمال ملتقى سينما بيلد في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*