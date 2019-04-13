والدة الزميل الاعلامي الغامدي في ذمة الله

المناطق-الباحة

انتقلت الى رحمة الله تعالى حرم الشيخ عبدالخالق خلف الغامدي رحمها الله اثر مرض لم يمهلها طويلا.

والفقيدة والدة علي متقاعد من امارة الباحة وصالح في الشوؤن الصحية وجارالله في امانة جدة والإعلامي الزميل عبدالرحمن وعبدالعزيز في امانة الباحة وعطية.

وسوف يصلى عليها بعد صلاة العصر اليوم الاثنين ١٠-٨ -١٤٤٠ بمسجد بقان بالباحة والعزاء سيكون بمنزلهم بقرية بالعلاء او على جوال الزميل عبدالرحمن ٠٥٥٥٧٧٤٠٦٥.

نسال الله للفقيدة الرحمة والمغفرة وان يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون.