2094 طالباً وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية في كلية ومعهد المسجد النبوي

المناطق - المدينة المنورة

حرصا على سير العملية التعليمية في المسجد النبوي قام فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري بجولة تفقدية على سير أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 1439/1440هـ في كلية ومعهد المسجد النبوي .

وعملت لجان الاختبارات المتمثلة في عدد من المعلمين والمشرفين والمراقبين إلى تهيئة البيئة المناسبة للطلاب وذلك بتنظيم اللجان وتوزيعها بعد التنسيق مع الجهات المعنية وحرصها على راحة الطالب من خلال توزيع مقاعد الجلوس توزيعاً يراعي الترتيب الأمثل .

وبلغ عدد الطلاب والطالبات في المعهد 1141 طالبا وطالبة مقسمين إلى 941 طالبا في معهد المسجد النبوي موزعين على 25 لجنة يتم مراقبتهم والإشراف عليهم من قِبل 25 مراقباً و7 مشرفين , بينما بلغ عدد الطالبات في معهد القسم النسائي 200 طالبة مقسمات إلى 6 لجان يقوم على مراقبتهن والإشراف عليهن 6 مراقبات ومشرفتان .

فيما بلغ عدد طلاب كلية المسجد النبوي 953 طالبا وطالبة مقسمين إلى 721 طالبا في الفترة الصباحية و 38 طالبا في الفترة المسائية موزعين على 14 لجنة بينما بلغ عدد الطالبات 194 طالبة .

من جهته أشاد فضيلة الدكتور محمد الخضيري بهذه الجهود المبذولة من خلال ما التمسه من تعاون مشترك بين كافة إدارات الكلية والمعهد في مرحلة الاختبارات وتعاونها والجهود المضاعفة التي تقوم على تنظيم اللجان وتوزيعها والمراقبة عليها وجمع أوراق الإجابة ورصدها واعتمادها ما يعين الطالب على متابعة مستواه الدراسي وتحصيله العلمي مؤكدا على ضرورة الاجتهاد والجد والمثابرة من الطلاب والسعي الدؤوب لتحصيل أعلى الدرجات متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد وعاماً حافلاً بالإنجاز والعطاء .