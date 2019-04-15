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أمير منطقة تبوك يرعى ملتقى “مديري الدفاع المدني الثاني بالمناطق”

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أمير منطقة تبوك يرعى ملتقى “مديري الدفاع المدني الثاني بالمناطق”

أمير منطقة تبوك يرعى ملتقى “مديري الدفاع المدني الثاني بالمناطق”
http://almnatiq.net/?p=717279
المناطق - تبوك
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك اليوم , ملتقى مديري الدفاع المدني الثاني بالمناطق 1440 هـ الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني  تحت شعار ” دور بيئة العمل في مواجهة التحديات الميدانية “، والذي تستمر فعالياته لمدة يومين , في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك ، بحضور  معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو وضيف الشرف قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية بدولة الأمارات اللواء جاسم بن محمد المرزوقي ، ومدراء الدوائر الحكومية العسكرية والمدنية بالمنطقة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو وضيف الشرف قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية بدولة الأمارات اللواء جاسم بن محمد المرزوقي ومدراء الدفاع المدني بمناطق المملكة
وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ، بعدها ألقى معالي مدير عام الدفاع المدني كلمة قال فيها :  صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك من تبوك الورد ومن روح الشمال والمستقبل المشرق نرحب بكم في داركم دار الكرام الميامين ورجال التاريخ .
وأضاف : سيتم في هذا الملتقى عرض التجارب والمبادرات المنفذة وتبادل الأفكار وعصف الذهن لنقل المعرفة وتبادلها من منسوبي الجهاز وقياداته العليا ، متطلعين لخلق بيئة تنافسية تسودها روح المثابرة والإجتهاد للوصول بخدمات الدفاع المدني لمستويات متقدمه ، وفي الختام أكد الفريق العمرو أن الدفاع المدني يضه نصب عينيه واضعين مبادرات مؤسسات المجتمع وبمشاركه أفراده ليكون لهم  نصيب من تطلعاتنا المستقبلية .. ويظل المواطن شريكاً أصيلاً في التطوير والمراجعة , ومرآة يعكس الدور القيمي على أرض الواقع .
بعدها كرم سمو أمير منطقة تبوك المشاركين في الملتقى، أثر ذلك قدم معالي الفريق سليمان بن عبد الله العمرو هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.

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