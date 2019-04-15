أمير القصيم يستقبل فريق سخاء التطوعي ويستلم تقرير مبادرة “خير لأهلنا”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس رابطة التطوع بالمنطقة , بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة اليوم ، قائدة فريق سخاء التطوعي أفنان بنت علي الدبيخي , وأعضاء الفريق لتقديم التقرير الختامي لمبادرة “خيرنا لأهلنا” في موسمها السابع ، بحضور وكيل الأمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ونوه سمو أمير القصيم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتعزيز العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ، مثمناً الأعمال الخيرة التي يقوم بها فريق سخاء التطوعي بالمنطقة ، حاثاً على مضاعفة الجهود لتنمية العمل التطوعي وتعزيز حضوره ، مشيداً بمبادرة “خيرنا لأهلنا” التي تأتي ضمن مبادرات العطاء لخدمة المجتمع ، داعياً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لكل خير وأن يبارك بالجهود المبذولة لعمل الخير.

بدورها , قدمت الدبيخي لسموه عرضاً عن مبادرة “خيرنا لأهلنا” التي استفاد من خدمتها 345 أسرة متعففة بمدينة بريدة و33 محافظة ومركزاً في كافة أنحاء المنطقة ، بمعدل 2812 فرداً استفادوا من الخدمات المقدمة طوال 25 يوماً ماضية ، مقدمة شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على ما يبذلانه من دعم وعطاء وتشجيع مستمر للعمل التطوعي بالمنطقة ، وتوجيهاتهما الدائمة لفريق سخاء التطوعي الذي يعمل بروح الأسرة الواحدة وسط بيئة تكاملية لتعزيز العمل التطوعي ونشر ثقافته بالمنطقة.

وكرم سمو أمير منطقة القصيم في ختام اللقاء الرعاة والداعمين للحملة وشركاء النجاح وفريق العمل لمبادرة خيرنا لأهلنا .