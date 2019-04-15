احدث الأخبار

حضور سعودي لافت في حفل تسليم جوائز الأوسكار العربي السياحي
أبرز المواد
 مدير جامعة تبوك: الجامعة تعمل على تطوير آلية القبول للطلاب والطالبات
منطقة تبوك
 أمير تبوك يستقبل ابناء عبدالعزيز الفرشوطي
أبرز المواد
 مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يتمكن من انتزاع 1410 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل
أبرز المواد
 المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشروع مياه الشرب بمخططات الماجد شرق جدة بأكثر من 21 مليون ريال
أبرز المواد
 أمير نجران بالنيابة يتسلم تقرير جمعية “شمعة أمل”
أبرز المواد
 أمير نجران بالنيابة يتسلم تقريراُ عن اعمال جمعية رفقاء
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل فريق سخاء التطوعي ويستلم تقرير مبادرة “خير لأهلنا”
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يرعى ملتقى “مديري الدفاع المدني الثاني بالمناطق”
أبرز المواد
 مناورات أميركية فرنسية بريطانية لإزالة ألغام في الخليج
أبرز المواد
 2094 طالباً وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية في كلية ومعهد المسجد النبوي
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة و العلماء وجمعا من المواطنين
أبرز المواد
حضور سعودي لافت في حفل تسليم جوائز الأوسكار العربي السياحي

حضور سعودي لافت في حفل تسليم جوائز الأوسكار العربي السياحي

أبرز المواد
مدير جامعة تبوك: الجامعة تعمل على تطوير آلية القبول للطلاب والطالبات

مدير جامعة تبوك: الجامعة تعمل على تطوير آلية القبول للطلاب والطالبات

منطقة تبوك
أمير تبوك يستقبل ابناء عبدالعزيز الفرشوطي

أمير تبوك يستقبل ابناء عبدالعزيز الفرشوطي

أبرز المواد
مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يتمكن من انتزاع 1410 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يتمكن من انتزاع 1410 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل

أبرز المواد

أمير نجران بالنيابة يتسلم تقريراُ عن اعمال جمعية رفقاء

أمير نجران بالنيابة يتسلم تقريراُ عن اعمال جمعية رفقاء
http://almnatiq.net/?p=717311
المناطق - نجران

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالنيابة، بالجهود التي تبذلها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة “رفقاء”، مشيراً إلى أهمية هذه الأعمال وثوابها عند الله تعالى، وماتوصله من معان إنسانية تجسد أخلاق المجتمع السعودي.
جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم, في مكتبه بديوان الإمارة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور يوسف بن عبدالله الحازمي وأعضاء الجمعية، الذين قدموا لسموه تقريراً يتضمن رؤية وأهداف الجمعية والبرامج والأنشطة التي تقدمها ، وكذلك الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية.
واطلع سموه خلال اللقاء، على ما تقدمه الجمعية من خدمات عبر بوابتها الإلكترونية، التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين من خدمات الجمعية، سواءً كان يتيماً أو داعماً أو كافل يتيم، إضافة إلى عرضها للبرامج والخدمات الاجتماعية والترفيهية التي تقدمها الجمعية للأيتام.
وصافح سمو الأمير تركي بن هذلول، عدداً من الأيتام المشمولين ببرامج الجمعية، مشدداً على ضرورة الاستمرار في دعم الجمعية لتواصل مسيرتها، في تقديم الخدمات والرعاية لهذه الشريحة الغالية على الجميع.
يذكر أن عدد الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية ١١١٠يتيما ويتيمة، فيما بلغ عدد الأسر ٤٢٨ أسرة مستفيدة .

 

روابط ذات صلة

حضور سعودي لافت في حفل تسليم جوائز الأوسكار العربي السياحي

حضور سعودي لافت في حفل تسليم جوائز الأوسكار العربي السياحي
أمير تبوك يستقبل ابناء عبدالعزيز الفرشوطي

أمير تبوك يستقبل ابناء عبدالعزيز الفرشوطي
مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يتمكن من انتزاع 1410 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يتمكن من انتزاع 1410 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*