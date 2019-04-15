أمير نجران بالنيابة يتسلم تقريراُ عن اعمال جمعية رفقاء

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالنيابة، بالجهود التي تبذلها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة “رفقاء”، مشيراً إلى أهمية هذه الأعمال وثوابها عند الله تعالى، وماتوصله من معان إنسانية تجسد أخلاق المجتمع السعودي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم, في مكتبه بديوان الإمارة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور يوسف بن عبدالله الحازمي وأعضاء الجمعية، الذين قدموا لسموه تقريراً يتضمن رؤية وأهداف الجمعية والبرامج والأنشطة التي تقدمها ، وكذلك الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية.

واطلع سموه خلال اللقاء، على ما تقدمه الجمعية من خدمات عبر بوابتها الإلكترونية، التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين من خدمات الجمعية، سواءً كان يتيماً أو داعماً أو كافل يتيم، إضافة إلى عرضها للبرامج والخدمات الاجتماعية والترفيهية التي تقدمها الجمعية للأيتام.

وصافح سمو الأمير تركي بن هذلول، عدداً من الأيتام المشمولين ببرامج الجمعية، مشدداً على ضرورة الاستمرار في دعم الجمعية لتواصل مسيرتها، في تقديم الخدمات والرعاية لهذه الشريحة الغالية على الجميع.

يذكر أن عدد الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية ١١١٠يتيما ويتيمة، فيما بلغ عدد الأسر ٤٢٨ أسرة مستفيدة .