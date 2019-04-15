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أمير نجران بالنيابة يتسلم تقرير جمعية “شمعة أمل”

أمير نجران بالنيابة يتسلم تقرير جمعية “شمعة أمل”
http://almnatiq.net/?p=717316
المناطق - نجران

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالنيابة، تقريرًا عن أعمال جمعية “شمعة أمل” بالمنطقة خلال الفترة الماضية، مشتملًا على عددٍ من البرامج والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية، والدورات التدريبية، وكذلك الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال مشاركتها في مناسبات داخل وخارج المملكة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية “شمعة أمل” دلامة بن سالم آل حيدر، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وثمن سمو الأمير تركي بن هذلول الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعية من خلال ما تقدمه من خدمات للمستفيدين.

 

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