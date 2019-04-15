المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشروع مياه الشرب بمخططات الماجد شرق جدة بأكثر من 21 مليون ريال

المناطق - جدة

أعلنت شركة المياه الوطنية، الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب في مخططات الماجد شرق المطار بمدينة جدة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت (21,500,000) ريال.

وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الشركة تعمل وفق منظومة متكاملة لتغطية كل المناطق بمدينة جدة بخدمة شبكات مياه الشرب لتوفير بيئة سكنية ملائمة، واستكمال خدمة البنية التحتية، لتغطي مساحة حوالي (208) هكتار، وخدمة نحو (26,979) نسمة، و1500 عقار. مؤكدًا الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع شبكات مياه الشرب بحي الماجد في مدينة جدة، الذي يعد من ضمن المشاريع المهمة، والتي تعمل شركة المياه الوطنية على تنفيذها ضمن استراتيجيتها في إيصال مياه الشرب إلى السكان، داعيًا إياهم والعملاء إلى التقديم لدى الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أو زيارة أقرب فرع لطلب خدمة الارتفاق بالمياه وعمل التوصيلة المنزلية.

وبيّن الغامدي أن الشركة تواصل أعمالها باستمرار في جميع المدن لتحسين مستوى خدماتها المقدمة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتحقيق أهدافها.

وأوضح أن أعمال المشروع تضمنت حفر الخنادق بأعماق حتى (2.5) متر طولي، بالإضافة إلى توريد أنابيب بطول (40,170) متر طولي من البولي إيثلين وتركيبها، منوهًا إلى أن الشركة تحرص على تنفيذ جميع مشاريعها الخدمية، والتأكد من تطبيق أعمال التسوية بدقة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وإعادته إلى ما كان عليه تجنبًا لوقوع أي أضرار على السكان والمارة.