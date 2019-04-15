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مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يتمكن من انتزاع 1410 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يتمكن من انتزاع 1410 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل

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أمير نجران بالنيابة يتسلم تقريراُ عن اعمال جمعية رفقاء

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مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يتمكن من انتزاع 1410 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يتمكن من انتزاع 1410 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل
http://almnatiq.net/?p=717324
المناطق - واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل 2019م، من انتزاع “44” لغماً مضاداً للأفراد “1024” لغماً مضاداً للآليات و”69″ عبوة ناسفة و”1266″ ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه “1410” لغمًا.
الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع “55180” لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

 

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أمير نجران بالنيابة يتسلم تقرير جمعية “شمعة أمل”

أمير نجران بالنيابة يتسلم تقرير جمعية “شمعة أمل”
أمير نجران بالنيابة يتسلم تقريراُ عن اعمال جمعية رفقاء

أمير نجران بالنيابة يتسلم تقريراُ عن اعمال جمعية رفقاء

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