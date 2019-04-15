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أمير تبوك يستقبل ابناء عبدالعزيز الفرشوطي

أمير تبوك يستقبل ابناء عبدالعزيز الفرشوطي
http://almnatiq.net/?p=717330
المناطق - تبوك
استقبل  صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم، ابناء عبدالعزيز محمد الفرشوطي عضو مجلس ادارة جمعية الامير فهد بن سلطان الاجتماعية رحمه الله يتقدمهم  ابن الفقيد سعود عبدالعزيز الفرشوطي الذين قدموا للسلام على سموه، مقدمين شكرهم لسموه على وقفته الصادقة وتعزيتهم في فقيدهم ، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلين المولى القدير أن يجزى سموه خير الجزاء .
وأكد سمو أمير منطقة تبوك أن الفقيد خدم دينه ووطنه في العديد من المناصب طيلة فتره عملة وكان مثالا المواطن الصالح ، وعدد  سموه مناقب الفقيد  وقال انه من الرجال الذين تحلو بالصدق والامانه وكان يجد من الجميع المحبه والتقدير ، سائلا الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته

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