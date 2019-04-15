مدير جامعة تبوك: الجامعة تعمل على تطوير آلية القبول للطلاب والطالبات

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أكد معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله مفرح الذيابي أن الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل يسعى في كل عام إلى تطوير العمل وتسهيل إجراءات قبول الطلاب والطالبات والاستمرار في تطوير آليات القبول والاستفادة من التجارب السابقة في هذا الشأن وكذلك العمل على تحديد المقاعد المخصصة لكل تخصص بناء على معطيات محددة كنسب التسرب والتخرج والتحويل خلال الأعوام الماضية واختيار الوقت المناسب لظهور جميع نتائج اختبارات القبول.

وقال معالي مدير الجامعة إنه من الأمور التي تؤكد الجامعة عليها في كل عام أن طريقة التقديم تكون باستيراد بيانات المتقدمين إلكترونياً من مهمات متعددة لتوفير المعلومات للمتقدم التي تحتاجها بدقة عالية ووفرت العمادة كل إمكاناتها التقنية لإجراءات القبول لمعالجة أي مشكله خلال فترة التقديم فأتاحت الدعم الفني والمساندة على مدار 24 ساعة وتعيين فريق مؤهل لمعالجة أي مشكلة سواء كانت تقنية أو استفسار أو غيره.

وأشار معالي مدير الجامعة إلى أنه بالنسبة لمرحلة الترشيح فهي آلية بالكامل يتم من خلالها ترشيح جميع المتقدمين طلاباً وطالبات عبر نظام الترشيح الآلي دفعة واحدة بحيث تبدأ عملية الترشيح للأعلى نسبة ثم الذي يليه حتى تنفذ جميع المقاعد المتاحة وبعد هذه العملية يتم إعلان النتائج والنسب بكل شفافية ووضوح وتتيح الجامعة الاطلاع على النتائج والرد على أي استفسار نتائج القبول.

وعن ابتعاث الجامعة لمنسوبيها سواء داخل المملكة أو خارجها أضاف معالي مدير جامعة تبوك أن الجامعة قامت بابتعاث الأعداد الكافية لتغطية احتياج الكليات والأقسام من أعضاء هيئة التدريس من كلا الجنسين في جميع التخصصات حيث بلغ عدد المبتعثين منذ تأسيس الجامعة 872 مبتعثاً ومبتعثة لدرجتي الماجستير والدكتوراه داخلياً وخارجياً للجامعات العريقة والمصنفة عالمياً مشيراً إلى أنه عاد منهم 443 مبتعثاً ومبتعثة انضموا إلى زملائهم في كليات الجامعة وبقي منهم حوالي 429 مبتعثاً ومبتعثة ما زالوا على رأس بعثاتهم.

وفي مجال خدمة المجتمع أكد الدكتور عبدالله مفرح الذيابي أن جامعة تبوك تحرص على تقديم العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف المجالات حيث قدمت الجامعة دورات تدريبية متنوعة في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وتطوير الذات حيث تجاوز عدد الدورات التي عقدتها الجامعة 74 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 1350 متدرب ومتدربة من أفراد المجتمع المحلي كما قدمت الجامعة دورات تدريبية مجانية متنوعة بكليات الجامعة وفروعها المختلفة في المحافظات تجاوز عددها 46 دورة تدريبية، إضافة إلى مشاركة الجامعة في تقديم أكثر من 30 محاضرة و 58 حملة توعوية وفعالية مجتمعية ومشاركة الجامعة في الأيام العالمية وأنشأت الجامعة مدرسة لتعليم القيادة للنساء كي تخدم المجتمع في منطقة تبوك ومناطق أخرى بالمملكة.

وأضاف أن جامعة تبوك تفاعلت مع المجتمع المحلي في ترتيب زيارات مدرسية للجامعة أو زيارة طلاب الجامعة للمدارس لتعريف المجتمع المحلي بأنشطة الجامعة وما تقدمه من خدمات إضافة إلى حرص الجامعة على توثيق الخدمات المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني لتعريف المجتمع بما تقدمه الجامعة داخل أسوارها وخارجها كما تعمل الجامعة على ترتيب زيارات مختلفة من رجال الأعمال والمشايخ وأعضاء المجالس البلدية والمنطقة لاطلاعهم على كل جديد تقدمه الجامعة لخدمة المنطقة.

وأكد معالي مدير جامعة تبوك أن الجامعة تتابع مشاريعها الإنشائية وتحرص على الانتهاء منها للاستفادة منها في العملية التعليمية والإدارية والخدمية مشيراً أنه تم الانتهاء من عدد من المشاريع وتم دخولها للخدمة الفعلية لتقديم الخدمة التعليمية المتميزة لطلاب وطالبات منطقة تبوك ومنها مشروع كلية الطب وكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية التربية والآداب وكلية إدارة الأعمال للبنات بقيمة إجمالية تجاوزت 900 مليون ريال إضافة إلى أنه تم الانتهاء من عدد من المشاريع الخدمية ومنها مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس في مرحلتيه الأولى والثانية.

ومشروع إسكان الطلاب في مرحلته الأولى ومشروع المسجد الجامع والصالة الرياضية ومشروع محطة التحويل الكهربائية ومشروع تجهيز الموقع العام لإسكان أعضاء هيئة التدريس بقيمة إجمالية تتجاوز 1100 مليون ريال.

وأبان معالي مدير الجامعة أنه جاري العمل ببعض المشاريع التعليمية والخدمية بقيمة إجمالية تصل إلى 1000 مليون ريال ومنها مشروع كلية الصيدلة وكلية إدارة الأعمال والمبنى الإداري والعمادات المساندة والمستشفى الجامعي مرحلة أولى إضافة إلى المشاريع التي تحت إجراءات الترسية ومنها عمادة السنة التحضيرية والمستشفى الجامعي في المرحلة الثانية بقيمة إجمالية تصل إلى 430 مليون ريال.