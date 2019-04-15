أمير تبوك يلتقى مدير شرطة المنطقة ومدير المرور

المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير شرطه منطقه تبوك العميد إبراهيم بن سليمان الزبن , ومدير ادارة مرور المنطقة العميد عبدالله بن عائض بن حويز ، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيين العميد الزبن مديراً لشرطة المنطقة و العميد بن حويز مدير لإدارة المرور بالمنطقة

وهنأ سموه في بداية اللقاء العميد الزبن والعميد بن حويز بهذه بالثقة الكريمة , متمنياً لهم التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن, مؤكداً سموه على الدور الفعّال لرجال الأمن في حفظ الأمن من خلال ما يقدم لهم من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ,وبمتابعة سمو وزير الداخلية ،مشيدا سموه بالإنجازات والأعمال والجهود التي يقوم بها رجال الامن والتي أسهمت وتسهم – بفضل الله – في الحفاظ على الوطن ومكتسباته ، داعياً العون والتوفيق للجميع في تقديم كل ما فيه خير للوطن والمواطن .

من جانبه عبر العميد الزبن والعميد بن حويز عن سعادتهما البالغة بلقاء سمو أمير المنطقة والاستماع إلى توجيهاته، متمنين من الله التوفيق في خدمة الوطن وأداء الأمانة التي أوكلت إليهم.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.