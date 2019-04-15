احدث الأخبار

أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء لجنة “تراحم”
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقى مدير شرطة المنطقة ومدير المرور
أبرز المواد
 حضور سعودي لافت في حفل تسليم جوائز الأوسكار العربي السياحي
أبرز المواد
 مدير جامعة تبوك: الجامعة تعمل على تطوير آلية القبول للطلاب والطالبات
منطقة تبوك
 أمير تبوك يستقبل ابناء عبدالعزيز الفرشوطي
أبرز المواد
 مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يتمكن من انتزاع 1410 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل
أبرز المواد
 المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشروع مياه الشرب بمخططات الماجد شرق جدة بأكثر من 21 مليون ريال
أبرز المواد
 أمير نجران بالنيابة يتسلم تقرير جمعية “شمعة أمل”
أبرز المواد
 أمير نجران بالنيابة يتسلم تقريراُ عن اعمال جمعية رفقاء
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل فريق سخاء التطوعي ويستلم تقرير مبادرة “خير لأهلنا”
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يرعى ملتقى “مديري الدفاع المدني الثاني بالمناطق”
أبرز المواد
 مناورات أميركية فرنسية بريطانية لإزالة ألغام في الخليج
أبرز المواد
أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء لجنة “تراحم”

أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء لجنة “تراحم”

أبرز المواد
أمير تبوك يلتقى مدير شرطة المنطقة ومدير المرور

أمير تبوك يلتقى مدير شرطة المنطقة ومدير المرور

أبرز المواد
حضور سعودي لافت في حفل تسليم جوائز الأوسكار العربي السياحي

حضور سعودي لافت في حفل تسليم جوائز الأوسكار العربي السياحي

أبرز المواد
مدير جامعة تبوك: الجامعة تعمل على تطوير آلية القبول للطلاب والطالبات

مدير جامعة تبوك: الجامعة تعمل على تطوير آلية القبول للطلاب والطالبات

منطقة تبوك

أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء لجنة “تراحم”

أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء لجنة “تراحم”
http://almnatiq.net/?p=717342
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض, رئيس لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض “تراحم” عبدالسلام بن صالح الراجحي, وأعضاء اللجنة وعدد من أبناء النزلاء .
واستعرض الراجحي ما أنجزته اللجنة من برامج ومناشط وخدمات للنزلاء وأسرهم والمفرج عنهم وما تم إنجازه خلال حملة تفريج كربة وما حققته من نجاح في الإفراج عن عدد كبير من نزلاء السجون والإصلاحيات ولم شملهم بأسرهم .
وثمن سمو أمير منطقة الرياض جهود الجميع وحثهم على المضاعفة لأداء الرسالة الخيرة.
وقدم الأمير فيصل بن بندر إهداء للأطفال المشاركين في الزيارة عبارة عن هدايا ومساعدات مالية لأسرهم .

روابط ذات صلة

أمير تبوك يلتقى مدير شرطة المنطقة ومدير المرور

أمير تبوك يلتقى مدير شرطة المنطقة ومدير المرور
حضور سعودي لافت في حفل تسليم جوائز الأوسكار العربي السياحي

حضور سعودي لافت في حفل تسليم جوائز الأوسكار العربي السياحي
أمير تبوك يستقبل ابناء عبدالعزيز الفرشوطي

أمير تبوك يستقبل ابناء عبدالعزيز الفرشوطي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*