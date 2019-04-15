أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء لجنة “تراحم”

المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض, رئيس لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض “تراحم” عبدالسلام بن صالح الراجحي, وأعضاء اللجنة وعدد من أبناء النزلاء .

واستعرض الراجحي ما أنجزته اللجنة من برامج ومناشط وخدمات للنزلاء وأسرهم والمفرج عنهم وما تم إنجازه خلال حملة تفريج كربة وما حققته من نجاح في الإفراج عن عدد كبير من نزلاء السجون والإصلاحيات ولم شملهم بأسرهم .

وثمن سمو أمير منطقة الرياض جهود الجميع وحثهم على المضاعفة لأداء الرسالة الخيرة.

وقدم الأمير فيصل بن بندر إهداء للأطفال المشاركين في الزيارة عبارة عن هدايا ومساعدات مالية لأسرهم .