نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس المنطقة

المناطق - جدة

اطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، على أعمال لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس المنطقة، ومخرجات ورشة العمل الخاصة بتطوير بيئة الأعمال “تحديات وحلول”.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، وتخلله استعراض للاتفاقيات المقترحة مع بعض الجهات الحكومية في المنطقة بهدف تطوير الاستثمار، ودور لجنة التنمية الاقتصادية خلال منتدى منطقة مكة في نسختيه الأولى والثانية.

وتطرق الاجتماع إلى أعمال اللجنة التي تشمل دراسة تطوير العمل الاقتصادي بالمنطقة، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت، وأساليب تذليل التحديات التي تؤثر على نمو الاستثمارات والصناعات، ووضع التصور لاستثمار المقومات السياحية بالمنطقة.

كما ناقش الاجتماع الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .