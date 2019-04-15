نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس المنطقة

اطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، على أعمال لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس المنطقة، ومخرجات ورشة العمل الخاصة بتطوير بيئة الأعمال “تحديات وحلول”.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، وتخلله استعراض للاتفاقيات المقترحة مع بعض الجهات الحكومية في المنطقة بهدف تطوير الاستثمار، ودور لجنة التنمية الاقتصادية خلال منتدى منطقة مكة في نسختيه الأولى والثانية.
وتطرق الاجتماع إلى أعمال اللجنة التي تشمل دراسة تطوير العمل الاقتصادي بالمنطقة، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت، وأساليب تذليل التحديات التي تؤثر على نمو الاستثمارات والصناعات، ووضع التصور لاستثمار المقومات السياحية بالمنطقة.
كما ناقش الاجتماع الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .
جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، وتخلله استعراض للاتفاقيات المقترحة مع بعض الجهات الحكومية في المنطقة بهدف تطوير الاستثمار، ودور لجنة التنمية الاقتصادية خلال منتدى منطقة مكة في نسختيه الأولى والثانية.
وتطرق الاجتماع إلى أعمال اللجنة التي تشمل دراسة تطوير العمل الاقتصادي بالمنطقة، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت، وأساليب تذليل التحديات التي تؤثر على نمو الاستثمارات والصناعات، ووضع التصور لاستثمار المقومات السياحية بالمنطقة.
كما ناقش الاجتماع الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .
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