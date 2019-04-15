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“العمل والتنمية الاجتماعية” تغرم منشأة 40 ألف ريال لعدم التزامها بتنظيم عمل المرأة

“العمل والتنمية الاجتماعية” تغرم منشأة 40 ألف ريال لعدم التزامها بتنظيم عمل المرأة

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“العمل والتنمية الاجتماعية” تغرم منشأة 40 ألف ريال لعدم التزامها بتنظيم عمل المرأة

“العمل والتنمية الاجتماعية” تغرم منشأة 40 ألف ريال لعدم التزامها بتنظيم عمل المرأة
http://almnatiq.net/?p=717374
المناطق - الرياض

فرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الاثنين) غرامة مالية تتجاوز 40 ألف ريال بحق منشأة تقديم وجبات سريعة بمكة المكرمة، كما ألزمتها بإزالة عدة مخالفات تتعلق بتنظيم عمل المرأة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل مكة المكرمة تلقت بلاغًا حول قيام منشأة تقديم أغذية بتشغيل موظفات سعوديات بجوار وافدين آخرين، مبينًا أن فرق التفتيش وقفت ميدانياً على الموقع، وضبطت عدة مخالفات تتعلق بعدم وجود أقسام منفصلة لعمل النساء، وعدم توفير مكان مخصص ومهيىء للراحة والصلاة للموظفات.

وأضاف أبا الخيل، أنه تم إلزام المنشأة بإزالة المخالفات المتعلقة بتنظيم عمل المرأة فورًا، وإيقاع غرامة مالية تتجاوز 40 ألف ريال بحق المنشأة.

وأكد أبا الخيل، أن دليل التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، يلزم المنشأة بتوفير أقسام منفصلة لعمل النساء، وتوفير مكان مخصص ومهيىء للراحة والصلاة للموظفات، إضافة إلى شروط أخرى تضمن توفير بيئة آمنة لعمل المرأة.

وشدد المتحدث الرسمي للوزارة، على ضرورة التزام جميع المنشآت بضوابط التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، مؤكدًا عدم تهاون الوزارة في ضبط أي مخالفات للتنظيم، ومراقبة التزام المنشآت بأحكام التنظيم، كما جدد دعوته لعملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد أو مركز الاتصال 19911.

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