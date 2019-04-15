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نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع الشؤون الإٍسلامية بجازان

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نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع الشؤون الإٍسلامية بجازان

نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع الشؤون الإٍسلامية بجازان
http://almnatiq.net/?p=717380
جازان - فضة آل عطيف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه في بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي.
واطلع سموه ، في بداية الاستقبال ، على المناشط التي يقدمها فرع الوزارة بالمنطقة ، وتسلم تقريراً عن الجولات والبرامج الدعوية التي نفذها الفرع خلال النصف الأول من العام الحالي 1440هـ , والتي بلغ عددها ست جولات دعوية نفذها من خلالها 119 منشطاً دعوياً , في محافظات الداير بني مالك وفيفا وفرسان , ومركزي الشقيق والحكامية وعدد من القرى التابعة لها.
ونوه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بدور فرع الشؤون الإسلامية والخدمات التي يقدمها في مختلف المجالات الدعوية من خلال متابعته لجميع البرامج الدعوية التي يقدمها أئمة وخطباء المساجد والدعاة بالمنطقة بما يسهم في رفع مستوى الوعي الديني والأمني لدى المواطن والمقيم وكل ما يهمه من أمور دينه ودنياه , موجهاً بمضاعفة الجهود من قبل منسوبي والمشائخ و الدعاة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع.
وبين سموه أن المملكة تسير وفق دستور ومنهج واضح وهو كتاب الله وسنة رسوله منذ عهد الملك المؤسس رحمه الله ولن تحيد عن هذا المنهج أبداً.
من جانبه عبر مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان , عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان بالنيابة , وما استمع إليه من توجيهات ، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير والفائدة وأن يحفظ هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

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