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“الزكاة والدخل” توفر 59 خدمة إلكترونية للمنشآت عبر موقعها

“الزكاة والدخل” توفر 59 خدمة إلكترونية للمنشآت عبر موقعها

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“الزكاة والدخل” توفر 59 خدمة إلكترونية للمنشآت عبر موقعها

“الزكاة والدخل” توفر 59 خدمة إلكترونية للمنشآت عبر موقعها
http://almnatiq.net/?p=717384
المناطق - واس

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأنها وفرت أكثر من 59 خدمة جديدة من الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل الأعمال وتحسين جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمنشآت لتنفيذ كافة تعاملاتها الزكوية والضريبية مع الهيئة إلكترونياً من خلال الموقع www.gazt.gov.sa .
وقامت الهيئة باختصار خطوات تسجيل المؤسسات والشركات السعودية ذات المسؤولية المحدودة عبر بوابتها الإلكترونية، حيث يتم (التسجيل تلقائياً) للمنشأة في الهيئة بعد إصدارها السجل التجاري دون الحاجة إلى الدخول على بوابة الهيئة للتسجيل، ويصل للمنشأة إشعار بتسجيلها عبر خدمة الرسائل النصية والبريد الالكتروني ويرفق معه شهادة التسجيل الكترونياً، مما يمكن المنشأة من إدارة جميع أنشطتها التجارية وإنهاء كافة إجراءاتها وتعاملاتها مع الهيئة من خلال حساب الكتروني واحد فقط عبر بوابة الهيئة.
وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنها اختصرت خطوات تقديم الإقرار للمنشآت من خلال خدمة (الشهادة الفورية للزكاة)، لتكون أكثر سرعة وسهولة للمنشأة وتمكينها من الحصول على الشهادة فورياً وبشكل آلي بعد سدادها لمبلغ الزكاة من خلال نظام (سداد) الإلكتروني.
ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة خدمة (فوّض) للمنشآت حيث يمكنها تفويض المكاتب المحاسبية ومقدمي الخدمات التي تتعامل معها لإنهاء إجراءاتها ومعاملاتها الياً بالإضافة إلى إمكانية تفويض أكثر من مكتب محاسبي على خدمات محددة مع تحديد مدة التفويض، وخدمة التأكد من صحة شهادة الزكاة لأي منشأة عبر خدمة (تحقق) من خلال إدخال رقم الشهادة أو الرقم المميز أو السجل التجاري عبر البوابة، كما يستطيع الأفراد والمنشآت الاستفادة من خدمة (تحقق)، للتأكد من تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة باستخدام الرقم الضريبي المذكور بالفاتورة أو من خلال السجل التجاري، عبر موقع القيمة المضافة (vat.gov.sa) والتطبيق على الأجهزة الذكية.
وأطلقت الهيئة رحلتي “الزكاة” و “ضريبة الدخل” في منصة “الرحلات التعليمية” استكمالاً لخطوات إطلاق بقية رحلات المنصة التي تتضمن (5) رحلات، وهي: ضريبة القيمة المضافة، الزكاة، ضريبة الدخل، ضريبة السلع الانتقائية، وأخيراً ضريبة الاستقطاع، وذلك بهدف تسهيل العمليات المتبعة على أنظمتها، ورفع معدل التثقيف والوعي لدى أصحاب المنشآت والخاضعين لعمليات الزكاة والضرائب.

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