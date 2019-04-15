نائب أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تطوير

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , بمكتب سموه بديوان الامارة بمدينة بريدة , اليوم , رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتطوير وتنمية العمل التطوعي بالمنطقة “تطوير” المهندس فهد العجاجي وأعضاء مجلس الإدارة.

حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة العجاجي ما تقدمه الجمعية من خدمات عبر 390 برنامجاً و 65 مبادرة يستفيد منها 130419 مستفيد في كافة انحاء المنطقة , عبر عدة مجالات تشمل المركز التطوعي , وتطوير البنية , والدراسات والأبحاث , والتدريب والتطوع الخيري, مقدماً شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه لتقديم خدمات أكبر للعمل التطوعي.

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , بالجهود التي تقدمها جمعية تطوير لتعزيز العمل التطوعي والاجتماعي بالمنطقة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 , منوهاً بما يحظى به القطاع الخيري من دعم وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مقدماً شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.