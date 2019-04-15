أمير القصيم يدشن مبادرة “الأولوية لهم” لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتب سموه بمقر الإمارة اليوم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق ، وعدد من المسؤولين والمسؤولات بالتنمية الاجتماعية بالقصيم ، الذين قدموا للسلام على سموه ، والاستماع إلى توجيهاته.

ودشن سمو أمير منطقة القصيم خلال اللقاء مبادرة “الأولوية لهم” ، التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مستوى مناطق المملكة في نفس اليوم ، التي تختص في بحث القطاعات الحكومية والأهلية بعمل مسار سريع لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة الحامل والمرأة المرضعة.

بعد ذلك شهد سموه توقيع اتفاقية مشتركة بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم وجمعية عزم لرعاية ذوي الإعاقة ، ووقعها عن الفرع المدير العام الدكتور فهد المطلق ، وعن الجمعية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد المقيطيب , وتهدف الاتفاقية إلى خدمة ذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل من خلال متابعة تطبيق وتفعيل مبادرة “الأولوية لهم على أرض الواقع ومتابعة ذلك عبر زيارة عدد من القطاعات الأهلية والحكومية وغيرها في الأماكن العامة ، التي دشنها سمو أمير القصيم اليوم.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بمبادرة الوزارة لتأهيل مساراً لخدمة لذوي الإعاقة وكبار السن , مبيناً على أنها تساهم في التعزيز من القيم والمبادئ بين أفراد المجتمع ، منوهاً سموه بالحرص الذي لمسه من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وزملائه على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والمحتاجين للخدمة من كبار السن وغيرهم انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.

وأوضح سموه أن توفير الخدمات المساندة للمعاقين وغيرهم المحتاجين للخدمة ، من خلال هذا المسار الذي يهدف إلى تسهيل الحركة والتنقل لذوي الإعاقة وكبار السن في القطاعات الحكومية والأهلية لجعلهم قادرين على خدمة أنفسهم وتقديم الخدمة لهم في أسرع وقت ممكن ، سائلاً الله أن تحقق هذه المبادرة الأهداف المرجوة من إطلاقها لتعزيز الخدمة المجتمعية والإنسانية لذوي الإعاقة وكبار السن في المملكة ، الذي تأثر سلباً بعدة ممارسات خاطئة.