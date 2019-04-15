نائب أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة الإدارية ومساعده بالمنطقة بمناسبة تعيينهما

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , بمكتب سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشيخ الدكتور علي بن محمد الجربوع ونائبه الشيخ مساعد بن عبدالعزيز العقيلي بمناسبة تعيينهما.

وقدم سمو نائب أمير منطقة القصيم التهنئة لرئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة ونائبه على هذا التعيين , مثنياً على الدور الكبير الذي تقوم به المحكمة الإدارية ، وبما تشهده من قفزات تطويرية , لافتاً الانتباه إلى أن هذه البلاد المباركة ولله الحمد دستورها هو تطبيق شريعة الله وسنة نبيه محمد صلّ الله عليه وسلم , متمنياً لهم التوفيق والسداد في مجال عملهم الجديد.

من جهته قدم رئيس ونائب المحكمة الإدارية بالمنطقة شكرهما وتقديرهما لسمو نائب أمير منطقة القصيم على استقباله لهم , مثمنين اهتمام سموه بما يسهم في النهوض بأدائها في مختلف المهام وبما يحقق رفع كفاءة الأداء.