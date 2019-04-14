أمانة عسير توزع 5800 شجرة على طرقات و احياء أبها

المناطق - أبها

وزعت أمانة منطقة عسير نحو 5800 شجرة على عدد من أحياء و طرقات مدينة أبها ، و ذلك ضمن مبادرة تشجير مدينة أبها.

و أوضح الدكتور وليد الحميدي بأن مبادرة تشجير مدينة أبها تأتي ضمن المبادرات التي أطلقتها الأمانة تجاه المجتمع إيمانا منها بأهمية زراعة الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء لرفع معدل نصيب الفرد من الأشجار، وتحسين المشهد الحضري وفق رؤية المملكة 2030.

وقال بأن مبادرة تشجير مدينة أبها التي انطلقت اعمالها مؤخرا قد اعتمدت على عدداً من أنواع أشجار الظل النافعة ومنها الجاكرندا و أكاسيا جلوكا و غيرها من الأشجار .

وأبان الحميدي بأن الامانة حريصة على المساهمة في جودة الحياة و أنسنه المدن .

مبينا بأن عملية التشجير ستساهم في انخفاض درجات الحرارة والحد من تلوث الهواء و ستعمل على التوازن البيئي في الجو، وكذلك إعطاء مساحة من الظل لينعم بها الانسان ويحد من عملية التصحر والحصول على جو لطيف وجميل، مبينا أن أنواع الأشجار مختارة من البيئة المحلية دائمة الخضرة وتحتاج الى كميات قليلة من المياه، وذات ظل جميل وقليلة الصيانة ولا تشكل خطورة على البنية التحتية للمباني.

مردفا إلى أن الأمانة ستضاعف جهودها مع بعض الجهات الحكومية و الأهلية و ذلك للمشاركة في دعم إنجاح أعمال هذه المبادرة بالشكل الأمثل.

فيما بلغ عدد الأشجار التي تم الانتهاء منها نحو 5800 شجرة موزعة على كافة طرقات و احياء مدينة أبها وفق الخطط التي تم وضعها ، خصوصا وان الأمانة تقوم بجهود حثيثة لتعزيز نشر المسطحات الخضراء في كافة مدن و محافظات المنطقة .

علما بأن أمانة منطقة عسير دشنت مبادرة تشجير مدينة أبها مؤخرا برعاية كريمة من امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، و تم البدء بالتشجير في مدينة أبها فعليا كمرحلة أولى و التي شملت المساجد و المرافق العامة و المنازل و الطرقات و الميادين علاوة على ان امانة منطقة عسير تستهدف زراعة 15 الف شجرة خلال هذه المرحلة .