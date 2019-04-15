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الأمير فهد بن سلطان يرأس غداً اجتماع لجنة الحج والعمرة بتبوك

الأمير فهد بن سلطان يرأس غداً اجتماع لجنة الحج والعمرة بتبوك

منطقة تبوك
أمانة عسير توزع 5800 شجرة على طرقات و احياء أبها

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الأمير فهد بن سلطان يرأس غداً اجتماع لجنة الحج والعمرة بتبوك

الأمير فهد بن سلطان يرأس غداً اجتماع لجنة الحج والعمرة بتبوك
http://almnatiq.net/?p=717403
المناطق - تبوك
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار في مكتبه بالإمارة غداً اجتماع لجنة الحج والعمرة بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.
وسيتم خلال الاجتماع الاطلاع على استعدادات الإدارات المعنية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ومدى جاهزية كل إدارة والتأكيد على حرص وتوجيهات ولاة الأمر إلى تسهيل إجراءات قدوم زوار بيت الله وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
كما سيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

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