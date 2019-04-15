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كرنفال مناسبتي يقدم الشباب المبدعين لتسويق خدماتهم

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كرنفال مناسبتي يقدم الشباب المبدعين لتسويق خدماتهم

كرنفال مناسبتي يقدم الشباب المبدعين لتسويق خدماتهم
http://almnatiq.net/?p=717442
الجوف - محمد الحسن

عبّر عددٌ من العارضين الشباب المشاركين في كرنفال مناسبتي الأول أن هذه المشاركة تعدّ من المشاركات المميزة نظرًا لما تحتويه من تجارب نوعية و تلاقح خبرات بين المشاركين ، موضحين بأن منطقة الجوف أصبحت محط أنظار المتسوقين والزوار ، مؤكدين على تحقيقهم العديد
من الفوائد التسويقية و الدعائية لمنتجاتهم .
فقد قال الشاب عبد الله بن جهز الشمري المسئول عن جناح دانة السلام للاحتفالات و الذي يُعنى بتجهيز الأفراح و المناسبات بأنواعها إن المشاركة في هذا الكرنفال تعطي بعدًا اقتصاديًا للمشاركين ، و تكسبهم خبرات تسويقية و احترافية ، موضحًا بأن الجناح يقدم عروضات
و تخفيضات خاصة لمرتادي الكرنفال بالإضافة إلى الأسعار التنافسية ، وذكر الشمري بأن الجناح سبق و أن شارك في العديد من المهرجانات من أهمها مهرجان الفواكه ، ومهرجان الورود بتبوك .
بينما تحدث الشاب عبد العزيز بن نايف الحبوب مسئول جناح “فلور كورنر” المخصص لتجارة الورود و الهدايا و تجهيز الاحتفالات و المناسبات بأنه سبق و أن شارك في أكثر من مهرجان و مناسبة داخلية ، مؤكدًا بأن مثل هذه المشاركات تجعلك بالقرب من المستهلك و تستطيع تقديم عروضك المباشرة له .
و في جانب تصميم الأزياء و بيع أقمشة المشاهير قالت السيدة ايمان بنت محمد المرفود بأن هذه المشاركة تعدّ هي الأولى من نوعها و تهدف إلى التسويق للأزياء و العروض المغلقة و بيع الأقمشة و تصميم الأزياء ، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة الفنية للزبائن في معرفة نوعية
و جودة الأقمشة و طرق و آلية التعامل معها و تنسيق الألوان فيها .
من ناحيته ذكر الأستاذ يزيد بن سعد الحصيني مسئول جناح استديو بشت العريس بأن جناحه يهتم بتصوير الإعانات التجارية و تصوير الاحتفالات بأنواعها و تصميم الفيديوهات الدعائية و الوثائقية ، موضحًا بأن سبق و أن شارك في عدة مناسبات وطنية من أهمها مهرجان الجنادرية ، و الزيتون و التمور بالمنطقة ، مؤكدًا بأن مشاركته في هذا المهرجان تهدف إلى تسويق منتجاته و تقديم العروض المميزة لزوار الكرنفال .
وذكر الأستاذ خالد بن عيسى العلي مسئول جناح روائع أشواق لتجهيز الحفلات و المناسبات من خلال تقديم خدمات التصوير و التصاميم وتجهيز الصوتيات بأن مشاركتهم في هذا الكرنفال تهدف إلى زيادة الدعاية للمحل ، موضحًا بأن الجناح يقدم خصومات تصل إلى 30% للحجوزات داخل الكرنفال .
بينما ذكرت المصورة إيمان الشمري بأنها تعرض داخل جناحها العديد من ألبومات الصور التي تشارك فيها و من أهمها صور للأطفال، علمُا بأنه سبق و أن عملت متطوعةً لمدة خمس سنوات و اتجهت للعمل الخاص بعد ذلك و تمكنت من خلال تجربتها البسيطة بالمشاركة في عددٍ من المهرجانات داخل المنطقة و خارجها ن أهمها ملتقى ألوان السعودية .
من جانبها قالت صاحبة استديو أفراح ؛ المصورة أفراح السلماني بأنها تشارك للمرة الأولى بعد خبرة تسع سنوات في مجال التصوير للأفراح و المناسبات و تصميم الصور و الفيديوهات ، و التصوير الشخصي و الحكومي ، مؤكدة بأنها تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين ، و أوضحت بأن الجناح يقدم العديد من العروض و الخصومات المميزة لزوار الكرنفال تصل إلى 20% على طواقم التصوير .
هذا و ذكر الأستاذ انور بن حاشم النماصي مسئول جناح “سينماتك” للإنتاج الإعلامي و إنتاج الأفلام بأن الهدف من هذه المشاركة هو لإضافة تجربة سينمائية للزوار و الإنتاج المباشر ، إضافةً إلى معالجة الصور الفورية ، و تقديم النصائح و الاستشارات الفنية المتعلقة بالتصميم
و الأجهزة المستخدمة في ذلك .
و أكّد النماصي بأنه سبق و أن شارك في العديد من المناسبات و المهرجانات الوطنية من أهمها تدشين مدينة وعد الشمال بحضور خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، كما شارك في شتاء طنطورة ،و تدشين رؤية العلا بحضور ولي العهد حفظه الله  .
وفي جناح تصاميم فلاتر “السناب شات” و الذي يديره الشابان ابو يزن ، و خالد السالم اللذان ذكرا بأنها يهدفان إلى تقديم خدمات التصميم و التصوير بطريقة احترافية و مبتكرة و سبق أن قدما العديد من هويات المهرجانات و تسويقها ، مؤكدان بأنهما يسعدان بتقديم الاستشارات
و المعونات الفنية للزوار ، و تقديم الخصومات المميزة للراغبين بالاستفادة من هذه الخدمات .
من جانبه أوضح المشرف العام على الكرنفال ثامر بن محمد الرضيان بأن تحقيق النجاح هو هدف المنظمين و نسعى إلى تعزيزه و تطويره في المستقبل ، بفضل وجود العديد من العوامل المسببة للنجاح .

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