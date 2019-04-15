تفعيل “أسبوع الإبداع البلدي” بمنطقة تبوك

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أطلقت أمانة منطقة تبوك في مدينة تبوك وفي البلديات التابعة لها بمحافظات المنطقة أمس فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بالتزامن مع أسبوع الإبداع العالمي لهذا العام 2019م والذي يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين الخدمات البلدية وإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي.

وأفاد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة المهندس إبراهيم الغبان، أن الفعاليات تستمر لمدة خمسة أيام في خمسة مواقع متفرقة في أنحاء مدينة تبوك منها موقع للفعاليات الرئيسية تتضمن منصات لاستقبال الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة مشيراً إلى أن الفعاليات الرئيسية ستنفذ في تبوك بارك وتشمل على مشاهد تمثيلية ومسابقات وإنشاد وترفيه في إطار أهداف هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن منصات استقبال الأفكار الإبداعية ستكون في مبنى الأمانة ومضمار المشاة بطريق الملك فيصل ومنصة في أحد المولات الشهيرة بتبوك ومنصة خامسة بالصالات الرياضية في مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بتبوك.

ودعا الجميع إلى التفاعل مع أنشطة أسبوع الإبداع البلدي وتقديم حلول مبتكرة وإبداعية لتطوير الخدمات البلدية حيث سيتم اختيار أفضل الحلول الإبداعية والمبتكرة وتكريم أصحابها في ختام الفعاليات.

وفي ذات السياق دشنت بلدية محافظة ضباء فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بجوار نافورة ضباء بهدف إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي وإشراك جميع شرائح المجتمع والقطاع الخاص والمتطوعين في تطوير أعمال القطاع البلدي في المحافظة.

كما دعت بلدية محافظة حقل المواطنين والسائحين والزائرين للمحافظة للمساهمة في تطوير مدينة حقل بتقديم الأفكار الإبداعية عبر المنصة التي وضعتها بلدية المحافظة في منتزه الأمير فهد بن سلطان البحري وحددت وقت المشاركة على مدى خمسة أيام من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً وذلك بمناسبة تفعيل بلدية محافظة حقل لأسبوع الإبداع البلدي والذي يأتي بالتوافق مع أسبوع الإبداع العالمي لهذا العام.

وفي محافظة البدع أكد رئيس بلدية المحافظة سعيد بن خليل السعيد أن الفعالية تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع لا سيما الفئات المهتمة والمتخصصة لإيجاد الحلول الإبداعية بهدف تطوير المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها ليكون السكان هم شركاء البلدية في التنمية والتطوير.

وقال إن كافة المشاركات يتم استقبالها في مكتب إدارة العلاقات العامة في بلدية محافظة البدع والمجال مفتوح للجميع لإبداء أفكارهم أو طرح ملاحظاتهم واستفساراتهم حول القطاع البلدي بهدف تطوير ورفع مستوى الخدمات والارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي والهام تماشياً مع أهدف رؤية المملكة 2030.

يذكر أنه تم تفعيل هذا الأسبوع في عدد من بلديات المراكز التابعة للمنطقة.