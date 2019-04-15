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محافظ ينبع يلتقي رؤساء مراكز خمال والنباه ونبط

محافظ ينبع يلتقي رؤساء مراكز خمال والنباه ونبط

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تفعيل “أسبوع الإبداع البلدي” بمنطقة تبوك

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كرنفال مناسبتي يقدم الشباب المبدعين لتسويق خدماتهم

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المشاركون في مسابقة “احلم نيوم” يتعرفون على معالم مدينة المستقبل

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محافظ ينبع يلتقي رؤساء مراكز خمال والنباه ونبط

محافظ ينبع يلتقي رؤساء مراكز خمال والنباه ونبط
http://almnatiq.net/?p=717448
المناطق - ينبع
قام اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بجولة ميدانية على مراكز خمال والنباه ونبط يرافقه مدراء الإدارات الحكومية ذات العلاقة حيث التقى رؤساء المراكز والمشايخ والوجهاء والأعيان وأطلع على سير العمل واستمع الى مطالب الأهالي من الخدمات وأطلع على المشاريع التنموية والخيرية وفي ختام الجولة أكد محافظ ينبع على الاهتمام والدعم الذي تجده المحافظة ومراكزها من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه لكل من شأنه خدمة المحافظة ومراكزها ومواطنيها

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