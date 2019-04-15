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قطاعي تطوير الاستثمار والشؤون الفنية بالهيئة بالملكية بالجبيل يجتمع برئيس وأعضاء غرفة الشرقية

قطاعي تطوير الاستثمار والشؤون الفنية بالهيئة بالملكية بالجبيل يجتمع برئيس وأعضاء غرفة الشرقية

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محافظ ينبع يلتقي رؤساء مراكز خمال والنباه ونبط

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قطاعي تطوير الاستثمار والشؤون الفنية بالهيئة بالملكية بالجبيل يجتمع برئيس وأعضاء غرفة الشرقية

قطاعي تطوير الاستثمار والشؤون الفنية بالهيئة بالملكية بالجبيل يجتمع برئيس وأعضاء غرفة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=717455
المناطق - الجبيل الصناعية

أجتمع صباح أمس الأحد بمقر غرفة الشرقية وفد من قطاعي تطوير الاستثمار والشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في مدير عام  قطاع تطوير الاستثمار الأستاذ بدر بن ناصر الشمري ومدير عام قطاع الشؤون الفنية المهندس احمد نور الدين حسن برئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الاستاذ عبدالحكيم  بن حمد العمار الخالدي وعددٍ من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وذلك في إطار اجتماعات اللجنة التنسيقية المشكلة مابين الهيئة الملكية وغرفة الشرقية بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية لدفع العجلة الاقتصادية والاستثمارية.

حيث استعرض الطرفين إمكانية اشراك رجال الأعمال في المنطقة الشرقية في المشاريع الضخمة والنهضة الصناعية المتسارعة في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين.

وأكد  مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بدر بن ناصر الشمري إن  الهيئة الملكية من أفضل النماذج  الممكنة للصناعة حيث تتوفر في مدنها  جميع الاحتياجات من بنية تحتية وخدمات مميزة.

وقال  المهندس احمد نور الدين حسن مدير عام الشؤون الفنية ” إن مايميز الهيئة الملكية هو تطبيقها للخطة العامة التي تتوفر فيها تنمية اجتماعية وتعليمية وجودة حياة متكاملة”

من جانبه ثمن رئيس مجلس  الغرفة التجارية الصناعية الاستاذ  عبدالحكيم  بن حمد بن العمار الخالدي دور الهيئة الملكية الكبير صناعيا واستثماريا ،وتمنى بأن يشارك جميع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية  بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها  مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين.

عقب ذلك قدمت الهيئة الملكية بالجبيل عرضاً  ملخصا للمشاريع الحالية والمستقبلية في مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير الصناعيتين تتمثل في المنطقة الصناعية والأمن والسلامة، ومركز المدينة المستقبلي، والكليات والمعاهد والمدارس ، بالإضافة إلى الحدائق والمنتزهات، والخدمات  المركزية. ومشاريع التطوير والمساكن المستقبلية  حيث سيتم الانتهاء من تطوير ثلاث أحياء سكنية جديدة تستوعب مايقارب 150,000 وذلك بحلول عام 2030. وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفين على أنشاء لجنة تجارية ولجنة صناعية لبحث أبرز المواضيع المشتركة.

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