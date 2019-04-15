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فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك يفعل مبادرة “الأولوية لهم”

فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك يفعل مبادرة “الأولوية لهم”

منطقة تبوك
قطاعي تطوير الاستثمار والشؤون الفنية بالهيئة بالملكية بالجبيل يجتمع برئيس وأعضاء غرفة الشرقية

قطاعي تطوير الاستثمار والشؤون الفنية بالهيئة بالملكية بالجبيل يجتمع برئيس وأعضاء غرفة الشرقية

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محافظ ينبع يلتقي رؤساء مراكز خمال والنباه ونبط

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تفعيل “أسبوع الإبداع البلدي” بمنطقة تبوك

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منطقة تبوك

فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك يفعل مبادرة “الأولوية لهم”

فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك يفعل مبادرة “الأولوية لهم”
http://almnatiq.net/?p=717458
المناطق - تبوك
فعل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، اليوم في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة تبوك مبادرة “الأولوية لهم” والتي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها تحت شعار “بناء وتمكين” وتهدف إلى تيسير المراجعات وإجراء المعاملات اليومية وتخفيف المشقة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وهم كبار السن ومن لديه إعاقة والمرأة الحامل ومِن لديها طفل رضيع في مختلف القطاعات الحكومية وخصوصاً الخدمية منها.
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن هذه المبادرة تنبع من ديننا الإسلامي الحنيف والذي يحثنا على خدمة هذه الفئات الغالية علينا جميعاً كما تأتي من تعزيز الصورة الريادية لوطننا المملكة العربية السعودية في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم وتحسين نمط الحياة المعيشية لهم من خلال تسهيل وتيسير وتذليل ما قد يواجههم من عقبات أو تحديات.
وأفاد الحربي أن هذه المبادرة ستشارك بها الإدارات الحكومية بالمنطقة كافة لتحقق الأهداف المنتظرة منها والمساهمة في تقديم خدمات ميسرة وذات جودة عالية.

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