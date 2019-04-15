احدث الأخبار

تعليم تبوك يوقع مذكرة تفاهم مع الملتقى الإعلامي بالمنطقة
منطقة تبوك
 فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك يفعل مبادرة “الأولوية لهم”
منطقة تبوك
 قطاعي تطوير الاستثمار والشؤون الفنية بالهيئة بالملكية بالجبيل يجتمع برئيس وأعضاء غرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 محافظ ينبع يلتقي رؤساء مراكز خمال والنباه ونبط
منطقة المدينة المنورة
 تفعيل “أسبوع الإبداع البلدي” بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 كرنفال مناسبتي يقدم الشباب المبدعين لتسويق خدماتهم
منطقة الجوف
 المشاركون في مسابقة “احلم نيوم” يتعرفون على معالم مدينة المستقبل
منطقة تبوك
 نائب أمير منطقة الرياض يرعى انطلاق الملتقى السادس للجمعيات العلمية والمعرض المصاحب بعنوان “الجمعيات العلمية وإسهاماتها في التنمية الوطنية”
أبرز المواد
 المحافظ ومدير صحة الباحة يتوجون المتميزين بالمخواة
منطقة الباحة
 تقارير غربية: السعودية قاب قوسين أو أدنى من مفاعل نووي
أبرز المواد
 برعاية أمير المنطقة الشرقية .. الأمير أحمد بن فهد يزف 1314 خريجاً من الدفعة الأربعون بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
أبرز المواد
 غريفثس: الوضع ما زال هشاً بالحديدة رغم بعض التقدم
أبرز المواد
تعليم تبوك يوقع مذكرة تفاهم مع الملتقى الإعلامي بالمنطقة

تعليم تبوك يوقع مذكرة تفاهم مع الملتقى الإعلامي بالمنطقة

منطقة تبوك
فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك يفعل مبادرة “الأولوية لهم”

فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك يفعل مبادرة “الأولوية لهم”

منطقة تبوك
قطاعي تطوير الاستثمار والشؤون الفنية بالهيئة بالملكية بالجبيل يجتمع برئيس وأعضاء غرفة الشرقية

قطاعي تطوير الاستثمار والشؤون الفنية بالهيئة بالملكية بالجبيل يجتمع برئيس وأعضاء غرفة الشرقية

المنطقة الشرقية
محافظ ينبع يلتقي رؤساء مراكز خمال والنباه ونبط

محافظ ينبع يلتقي رؤساء مراكز خمال والنباه ونبط

منطقة المدينة المنورة

تعليم تبوك يوقع مذكرة تفاهم مع الملتقى الإعلامي بالمنطقة

تعليم تبوك يوقع مذكرة تفاهم مع الملتقى الإعلامي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=717461
المناطق - تبوك
وقع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في مكتبه اليوم مذكرة تفاهم بين الإدارة والملتقى الإعلامي بالمنطقة ويمثله أمين الملتقى فائز بن مفلح التمامي واتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما في تنسيق العمل الإعلامي وزيادة أوجه التعاون بين الجهات الإعلامية وصولاً إلى تنمية المواطنة والوعي الإعلامي والإسهام في تحقيق أهداف التعليم وتفعيل القنوات الإعلامية.
وأكد مدير التعليم خلال لقائه بأمين وأعضاء الملتقى الإعلامي على دور الملتقى في تسليط الضوء على التجارب الإعلامية والتربوية لدعمها والمشاركة في تفعيل الدور الإعلامي لخدمة القضايا التعليمية والعمل على تعزيز دور المدرسة في المجتمع.
ولفت مدير التعليم إلى أهمية الدور الإعلامي في دعم الموهوبين والموهوبات والمتفوقين والمتفوقات والمساهمة في إيصال رسالة المجتمع مع رصد الاتجاهات الثقافية والتربوية ودراستها وتحليلها والمشاركة الفاعلة في إبراز الأنشطة والحملات والبرامج والمشاريع التي تنفذها إدارة التعليم ومدارس المنطقة، منوهاً بالدور النوعي للإعلاميين في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم ومبادئ المواطنة.

روابط ذات صلة

فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك يفعل مبادرة “الأولوية لهم”

فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك يفعل مبادرة “الأولوية لهم”
تفعيل “أسبوع الإبداع البلدي” بمنطقة تبوك

تفعيل “أسبوع الإبداع البلدي” بمنطقة تبوك
المشاركون في مسابقة “احلم نيوم” يتعرفون على معالم مدينة المستقبل

المشاركون في مسابقة “احلم نيوم” يتعرفون على معالم مدينة المستقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*