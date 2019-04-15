تعليم تبوك يوقع مذكرة تفاهم مع الملتقى الإعلامي بالمنطقة

المناطق - تبوك

وقع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في مكتبه اليوم مذكرة تفاهم بين الإدارة والملتقى الإعلامي بالمنطقة ويمثله أمين الملتقى فائز بن مفلح التمامي واتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما في تنسيق العمل الإعلامي وزيادة أوجه التعاون بين الجهات الإعلامية وصولاً إلى تنمية المواطنة والوعي الإعلامي والإسهام في تحقيق أهداف التعليم وتفعيل القنوات الإعلامية.

وأكد مدير التعليم خلال لقائه بأمين وأعضاء الملتقى الإعلامي على دور الملتقى في تسليط الضوء على التجارب الإعلامية والتربوية لدعمها والمشاركة في تفعيل الدور الإعلامي لخدمة القضايا التعليمية والعمل على تعزيز دور المدرسة في المجتمع.

ولفت مدير التعليم إلى أهمية الدور الإعلامي في دعم الموهوبين والموهوبات والمتفوقين والمتفوقات والمساهمة في إيصال رسالة المجتمع مع رصد الاتجاهات الثقافية والتربوية ودراستها وتحليلها والمشاركة الفاعلة في إبراز الأنشطة والحملات والبرامج والمشاريع التي تنفذها إدارة التعليم ومدارس المنطقة، منوهاً بالدور النوعي للإعلاميين في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم ومبادئ المواطنة.