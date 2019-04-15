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أكثر من 300 زائر لفعالية الأسبوع البلدي في يومه الأول بعسير

أكثر من 300 زائر لفعالية الأسبوع البلدي في يومه الأول بعسير
http://almnatiq.net/?p=717471
المناطق - أبها

انطلق مساء يوم أمس ، أسبوع الابداع البلدي لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفعال مع مختلف شرائح المجتمع و الذي تنظمه أمانة منطقة عسير في مجمع الراشد مول .
و تم توزيع 3جولات على الفائزين بأفضل ثلاثة أفكار متميزة ، فيما تم عرض فيلم وثائقي استعرض فيه جهود ومبادرات الأمانة و التي كانت جل تلك المبادرات قد جاءت بتوجيه و متابعة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي .
و تكمن أهمية فعالية أسبوع الابداع البلدي من خلال إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي ، و ذلك عبر إشراك جميع شرائح المجتمع (الرجل، المرأة، الطالب، الطفل، القطاع الخاص، المتطوعين) في تطوير أعمال القطاع البلدي.
الجدير بالذكر بأن الفعالية ستكون مستمرة يوميا الى يوم 13 من شهر شعبان و سيتخللها توزيع العديد من الجوائز القيمة يوميا لأفضل الأفكار الإبداعية التي من شأنها ان تخدم العمل البلدي .

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