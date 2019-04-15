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أمير القصيم يستقبل رئيس ومساعد المحكمة الإدارية بالمنطقة بمناسبة تعيينهما

أمير القصيم يستقبل رئيس ومساعد المحكمة الإدارية بالمنطقة بمناسبة تعيينهما
http://almnatiq.net/?p=717474
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، رئيس رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشيخ الدكتور علي بن محمد الجربوع ونائب رئيس المحكمة الإدارية الشيخ مساعد بن عبدالعزيز العقيلي بمناسبة تعيينهم.

وهنأ سمو أمير منطقة القصيم رئيس ونائب المحكمة الإدارية بالمنطقة على هذا التعيين , منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة وبما يضمن تحقيق العدالة , مبيناً على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به المحكمة الإدارية عبر تحقيق العدالة بين الجميع , منوهاً بما يشهده مرفق القضاء من قفزات تطويرية تسير عليها هذه البلاد المباركة , مؤكداً على أن نهج هذه البلاد المباركة يكمن في تطبيق شريعة الله وسنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بين الناس بالعدل , متمنياً لهم التوفيق والسداد في مجال عملهم.

من جهته قدم رئيس ونائب المحكمة الإدارية بالمنطقة شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة القصيم على استقباله وتوجيهات سموه الرامية لخدمة المنطقة وأهلها لتحقيق العدالة , مثمنين اهتمام سموه للمحكمة ومنسوبيها لما يسهم في النهوض بأدائها في مختلف المهام وبما يحقق رفع كفاءة الأداء.

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