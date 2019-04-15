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الأمير فهد بن سلطان يرعى غداً حفل تخريج الدفعة الـ 25 من طلاب مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك

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الأمير فهد بن سلطان يرعى غداً حفل تخريج الدفعة الـ 25 من طلاب مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك

الأمير فهد بن سلطان يرعى غداً حفل تخريج الدفعة الـ 25 من طلاب مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=717483
المناطق _ تبوك
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك غداً حفل تخريج الدفعة الـ 25 من خريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية للعام الدراسي 1439-1440هـ وذلك بقاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس.
وأكد المدير العام لمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية عمر بن علي الفاخري أن رعاية سمو أمير منطقة تبوك السنوية لحفل تكريم خريجي المدارس وحرص سموه على مشاركة أبناءه الطلبة فرحة تخرجهم من المرحلة الثانوية  تأتي في إطار دعم سموه الدائم للمدارس التي أصبحت أنموذجًا مميزًا على مستوى المملكة مبيناً أن المدارس قد حققت هذا العام 70 إنجازًا على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي تنوعت ما بين إنجازات ثقافية وعلمية وفنية ورياضية كما استفادت المدارس من التقنية الحديثة في تطبيق كل الطرق والأساليب الحديثة في التعليم ولديها طاقم من المعلمين على مستوى عال من التعليم والتدريب انعكس أثره على الطلاب والطالبات .
وقال: “إن المدارس تتطلع خلال الخمس سنوات القادمة أن تكون من ضمن المراكز العشر الأوائل على مستوى المملكة في اختباري القدرات والتحصيلي وأن تحصل جميع المراحل بالمدارس على جائزة التميز من وزارة التعليم وعلى مراكز متقدمة في الاختبارات الدولية كذلك العمل على أن تكون المدارس من أبرز المؤسسات التعليمية التي تعني بالمنتج التعليمي والخدمات الإنسانية.
وأشار إلى أن حفل التكريم سيشمل كلمة للخريجين وعرض مرئي بعنوان” حلم الوطن وإنجازات المدارس” كما سيتم تكريم الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في المراحل الدراسية كافة.

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