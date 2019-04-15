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انهيار برج كاتدرائية نوتردام في باريس بسبب حريق هائل

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المناطق _ متابعات

أعلن المتحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق الفرنسية أن حريقا اندلع في كاتدرائية نوتردام الشهيرة بوسط العاصمة الفرنسية باريس وتسبب فى انهيارها.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث قوله إن عملية كبرى لإطفاء الحريق جارية، فيما أكد المتحدث باسم مجلس البلدية إخلاء المنطقة من السكان والسياح.

وتفيد آخر الأنباء بأن النيران التهمت برج الكاتدرائية كليا، ما أدى إلى انهيار البرج.

ووصفت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو الحريق بـ “الرهيب”.

وفي هذا السياق أعلن مسؤول قصر الإليزيه عن إلغاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابه المتوقع حول الوضع في البلاد بسبب “الحريق المروع”. وأكد المسؤول أن الرئيس ماكرون توجه إلى مكان الحادث.

ولم يعرف على الفور سسب اندلاعه. وكانت بعض أقسام الكاتدرائية تخضع لأعمال الترميم في الفترة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن بناء الكاتدرائية يعود إلى القرن الـ 12، وهي تعد أحد أشهر المعالم المعمارية التاريخية في باريس، ومن أشهر الكنائس المسيحية في أوروبا والعالم.

 

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