المعيوف يطير بالهلال إلى نهائي كأس زايد

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تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال إثر فوزه بركلات الجزاء الترجيحية 3-2 على مضيفه الأهلي، بعد أن انتهت المباراة في زمنها الرسمي بفوز الأهلي بهدف دون رد وكان مواجهة الذهاب انتهت بذات النتيجة لصالح الهلال.

وتأهل الفريق إلى مواجهة النجم الساحلي التونسي، يوم الخميس المقبل على ملعب هزاع بن زايد في العين الإماراتية.

سجل ركلات الهلال محمد البريك والفرنسي جوميز ونواف العابد، بينما أهدر البرازيلي إدواردو ومحمد الشلهوب.

وتمكن عبدالله المعيوف حارس الهلال من التصدي لركلات التشيلي باولو والمقهوي ومهند عسيري.

بدأ فريق الأهلي المباراة بضغط على دفاع الهلال، وسيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب وهددوا مرمى عبدالله المعيوف في أكثر من مناسبة، خاصة من ديجانيني تافاريس الذي سدد مرتين، وتصدى لهما المعيوف.

وتمكن التشيلي باولو دياز من وضع فريقه الأهلي في المقدمة بهدف من ضربة رأسية عند الدقيقة 18.

بعد الهدف حاول لاعبو الهلال مجاراة لاعبي الأهلي وتقاسم السيطرة وكاد سالم الدوسري أن يدرك التعادل من تسديدة قوية تمكن محمد العويس حارسس الاهلي في التصدى لها لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دياز.

واستمر الأهلي في الشوط الثاني في الضغط على الهلال من أجل تعزيز تقدمه لكن تسديدات مهاجميه افتقدت للتركيز، ودفع الأوروجوياني فوساتي مدرب الأهلي بالسوري عمر السومة من أجل دعم خط الهجوم.

وتمكن مدافعي الهلال الحد من خطورة مهاجمي الاهلي ديجانيني والسومة بنصب مصيدة التسلل، وكاد سعيد المولد أن يسجل الهدف الثاني مستفيداً من الكرة الساقطة من الحارس المعيوف لكن كرة جانبت القائم الأيسر، لتنتهي المواجهة بذات نتيجة الشوط الأول بفوز الأهلي بهدف وحيد.

واحتكم الفريقان إلى الركلا ت الترجيحة من نقطة الجزاء لتحديد هوية الفريق المتأهل بعد أن انتهت المباراة بذات نتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها الهلال بهدف .