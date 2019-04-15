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تلبية للطلب المتزايد للسفر بالقطارات

“سار”: مواعيد جديدة ورحلات إضافية لقطار الشمال في رمضان

“سار”: مواعيد جديدة ورحلات إضافية لقطار الشمال في رمضان
http://almnatiq.net/?p=717500
الرياض _ شاجع الدوسري
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عن تحديث مواعيد رحلات قطار الشمال للركاب (النهاري والليلي) بين محطاتها خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير عام الإتصال المؤسسي والتسويق عمار النهدي، أن جدول الرحلات الذي يبدأ غرة رمضان الموافق 5 مايو، طرأ عليه تحديث في مواعيد الرحلات، مضيفاً: (سيكون موعد الرحلة الأولى من محطة الرياض في الساعة الثانية ظهراً وصولاً إلى محطة حائل عند الساعة 6:36 مساءً مرورا بكل من المجمعة والقصيم.
وذكر أن موعد رحلة العودة من حائل إلى الرياض مرورا بالمحطات الوسطية، سيكون عند الساعة 8:45 مساءً حتى الوصول إلى الرياض في الـ 1:26 بعد منتصف الليل.

واشار النهدي ، إلى أن شركة “سار” وتلبيةً للطلب المتزايد على رحلات قطار الشمال سوف تُدرِج رحلات إضافية آخرى لكافة الوجهات حرصاً منها على الإيفاء بمتطلبات واحتياجات المسافرين ، تتزامن مع أواخر شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.
وأكد ، أن “سار” تحرص من خلال جدول رحلاتها الرمضانية إلى مراعاة خصوصية الشهر الكريم، داعياً عملاء “سار” الراغبين في الحجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، أو استخدام تطبيق الجوال، أو زيارة إحدى محطات الركاب، متمنياً للمسافرين بقطارات “سار” رحلات سعيدة وممتعة خلال الشهر الفضيل.
كما كشف النهدي أيضا، عن إدراج رحلتين جديدة لمحطة المجمعة، مؤكداً أنه بإمكان سكان محافظة المجمعة الحجز من وإلى محطة المجمعة على الرحلات الجديدة، والوصول لكافة الوجهات على خط الشمال.

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