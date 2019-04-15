المراقب: حكم المباراة وافق على ألوان الفريقين

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أكدت اللجنة الفنية بالاتحاد العربي، أن الحكم المصري جهاد جريشة الذي أدار مواجهة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال يوم الإثنين، هو المسؤول الأول عن ألوان القمصان التي ارتداها الفريقان، حيث أثار تقارب ألوان قميصي الفريقين انتقادات من قبل الجماهير والمتابعين.

وقال أسامة عطا المنان مراقب المباراة، في تصريحات عقب المباراة أن الاجتماع التنسيقي أبدى ملاحظاته في ألوان قمصان الفريقين وتقاربهما، خوفاً من أي خلط يمكن أن يحدث أثناء سير المباراة .

وأضاف: “رشحنا اللون الأبيض للأهلي باعتباره أن الأخضر الغامق الذي جاء به قريب من لوني الهلال “الأزرق والأسود” لكن إدارة النادي الأهلي اعتذرت بأنها لا تملك الطقم الأبيض في الوقت الحالي”.

وتابع:” نقلنا الأمر إلى الحكم والذي رأى بدوره إمكانية لعب الفريقين بالألوان التي ظهرا بها خلال المواجهة التي انتهت بفوز الهلال بركلات الترجيح.