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نهائي زايد يؤجل مواجهة الهلال والتعاون

نهائي زايد يؤجل مواجهة الهلال والتعاون
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المناطق - الرياض

ينتظر أن تعلن لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السعودي، تأجيل مواجهة الهلال والتعاون ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، المقررة يوم الجمعة المقبل.
ويأتي تأجيل المباراة بعد بلوغ الفريق العاصمي إلى نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وضرب موعداً مع النجم التونسي في النهائي يوم الخميس المقبل على ملعب هزاع بن زايد في العين الإماراتية.
وعليه يتعذر على فريق الهلال لعب مباراة بعد 24 ساعة من أدائه للمباراة نهائي البطولة العربية، خاصة و أن المباراة النهائية تلعب خارج السعودية.
وكان الهلال قد تاهل إلى نهائي البطولة العربية بعد تغلبه يوم الإثنين على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3-2

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