وزير الحرس الوطني يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

المناطق _ واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بالوزارة اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر الاستقبال معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، وصاحب السمو الأمير اللواء ركن تركي بن عبدالله بن محمد رئيس هيئة التعليم والتدريب، ومدير عام الإدارة العامة للمشتريات العسكرية اللواء ركن منصور بن عبدالعزيز العيسى، ومن الجانب الأمريكي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار.