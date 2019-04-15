حرس الحدود بقطاع الخفجي ينقذ مواطنًا كويتيًا تعطل قاربه في المياه الإقليمية السعودية

المناطق _ واس

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية اليوم، من إنقاذ مواطن كويتي يرافقه شخص هندي الجنسية تعطل قاربهما بعرض بحر الخليج العربي.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني أنه ورد بلاغ من عمليات خفر السواحل الكويتي لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) يفيد بتلقيهم اتصالًا هاتفيًا من مواطن كويتي تعرض قاربه لعطل بالبحر أثناء توجهه من جزيرة أم المرادم الكويتية باتجاه مملكة البحرين، ويطلب المساعدة وقد انقطع الاتصال به.

وأضاف:” على الفور تم تمرير البلاغ لقيادة حرس الحدود بقطاع الخفجي، وتكليف الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ بعمليات البحث، وبفضل من الله، تم العثور على القارب المتعطل بالمياه الإقليمية السعودية وعلى متنه جميع البحارة، وهم بصحة جيدة ولله الحمد، حيث تم تقديم المساعدة، وقطر القارب وتسليمه لخفر السواحل الكويتي”.

وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع مرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة ، متمنيًا السلامة للجميع.