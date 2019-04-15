مدير “تعليم الجوف” يكرم المتميزين في مدارس “بوابة المستقبل”

المناطق _ الجوف

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله

الغامدي المتميزين في المدارس المطبقة لبرنامج التحول نحو التعلم الرقمي “بوابة المستقبل”، بحضور مساعديه للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان والدكتورة جميلة بنت كساب الشايع.

وأكد الغامدي أهمية استمرار التميز والعمل على التخطيط الاستراتيجي

السليم في المدارس، وإحداث نقلة تعليمية في واقع العملية التعليمية بتحويل البيئة التعليمية إلى تفاعلية رقمية، شاكراً ومقدراً لجميع الجهود المبذولة في تطبيق البرنامج في مدارس المنطقة.

من جانبه، قال منسق برنامج التحول الرقمي في مدارس المنطقة الأستاذ سلطان بن رافد الشمري أن النسب المُحققة من المدارس تستحق التكريم والإشادة، مشيراً إلى أن هذا تكريم يستهدف 22 متميز ومتميزة في المرحلة الأولى، “حيث ستستهدف المرحلة الثانية في بداية العام الدراسي المقبل مدارس على نطاق أوسع”.

وفي الختام أعلنت منسقة البرنامج في مدارس البنات الأستاذة أمل بنت عقلا المصبح أسماء المدارس التي حققت متوسط نسبة تفعيل عالية والدور الفاعل في استخدام أدوات البوابة المستقبل، وهي: القائد مهند عبد المصلح الخالدي والمعلمين فايز طعيسان الشمري و امجد بن عبدالله بن وهيب المبارك من مدرسة سراقة بن مالك المتوسطة، القائد ممدوح هزيم راشد الراشد و المعلم سعود كرداس محارب الرويلي من

مدرسة الفيصل المتوسطة بسكاكا، والمعلمين تركي علي علي الزارع و عبدالمجيد عبدالله صبيح الشراري من مدرسة سعيد بن زيد المتوسطة بدومة الجندل، ومن مدرسة ابن القيم المتوسطة بسكاكا المعلم محمد نايف بريك الحربي والطالبين وليد صادق عبدالقوي و عمر أحمد سيد حماد، المعلم أحمد باني مصبح الشراري من مدرسة عثمان بن عفان المتوسطة بدومة الجندل، المعلمتين الجوهرة عبدالرحمن النايف وأفراح صالح يونس المغرق من مدرسة الأولى المتوسطة بسكاكا، القائدة جميلة خلف مازن السرحاني والمعلمتين ترفه الريض النصيري

ومشخص عناد الهباد من مدرسة الثالثة عشر المتوسطة بسكاكا، القائدة ريم الفهو فليح الرويلي والمعلمة حمدة مخلف شاهر الدافي من مدرسة الأولى المتوسطة بالطوير، رضوى بنت هليل الرويلي من مدرسة الثانية المتوسطة بصوير، ومن مدرسة الأولى المتوسطة باللقائط المعلمة عائشة عبد اللطيف سمير الدرعان والطالبتين ليندا سليمان محمد طياوي و أروى ماجد محمد ناصر القادر .