احدث الأخبار

ولي العهد يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية.. استعرضا جهود محاربة الإرهاب والتطرف
أبرز المواد
 الذهب ينزل لأدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوع
أبرز المواد
 مدينة أمريكية للبيع بـ 8 ملايين دولار
أبرز المواد
 الكشف عن التأثير المحتمل لرحلة القمر في جسم الإنسان
أبرز المواد
 صندوق النقد العربي: الاقتصاد السعودي مرشح للنمو 2.6 % العام الجاري
أبرز المواد
 “هواوي” تنافس “آبل” بحاسب متطور
أبرز المواد
 علماء روس يبتكرون دواء يرفع فعالية علاج السرطان
أبرز المواد
 مدير “تعليم الجوف” يكرم المتميزين في مدارس “بوابة المستقبل”
منطقة الجوف
 حرس الحدود بقطاع الخفجي ينقذ مواطنًا كويتيًا تعطل قاربه في المياه الإقليمية السعودية
أبرز المواد
 التجارة تشهر بصاحب مؤسسة بالدمام تبيع زعفران مغشوش وغير مطابق للمواصفات
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
أبرز المواد
 نهائي زايد يؤجل مواجهة الهلال والتعاون
أبرز المواد
ولي العهد يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية.. استعرضا جهود محاربة الإرهاب والتطرف

ولي العهد يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية.. استعرضا جهود محاربة الإرهاب والتطرف

أبرز المواد
الذهب ينزل لأدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوع

الذهب ينزل لأدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوع

أبرز المواد
مدينة أمريكية للبيع بـ 8 ملايين دولار

مدينة أمريكية للبيع بـ 8 ملايين دولار

أبرز المواد
الكشف عن التأثير المحتمل لرحلة القمر في جسم الإنسان

الكشف عن التأثير المحتمل لرحلة القمر في جسم الإنسان

أبرز المواد

ولي العهد يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية.. استعرضا جهود محاربة الإرهاب والتطرف

ولي العهد يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية.. استعرضا جهود محاربة الإرهاب والتطرف
http://almnatiq.net/?p=717527
المناطق - الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجال العسكري، والجهود المشتركة المبذولة بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف ، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة.

فيما حضر من الجانب الأمريكي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية .

روابط ذات صلة

الذهب ينزل لأدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوع

الذهب ينزل لأدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوع
مدينة أمريكية للبيع بـ 8 ملايين دولار

مدينة أمريكية للبيع بـ 8 ملايين دولار
الكشف عن التأثير المحتمل لرحلة القمر في جسم الإنسان

الكشف عن التأثير المحتمل لرحلة القمر في جسم الإنسان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*